Rješenje za kadrovske probleme: Doktori će u penziju sa 68 godina?

Prijedlogom izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno utvrdila Vlada Republike Srpske, uvodi se mogućnost da zdravstveni radnici rade do navršenih 68 godina života.

Resorni ministar kaže da se ovo radi zbog zdravstvenih ustanova u manjim mjestima, međutim pitanje je da li je vlast na ovaj način priznala da je ostala bez ljekara i medicinskih sestara?

Umjesto do 65 godina, ljekari i medicinski tehničari će moći da rade sa pacijentima dok ne napune 68 godina života, objavio je BN.

Ovo se radi, kaže resorni ministar, zbog kadrovskih problema, odnosno nedostatka medicinskih radnika u manjim sredinama.

"Tako da bi sa tim na neki način omogućili da u pojedinim zdravstvenim ustanovama prije svega onim manjim, gdje imaju problema sa obezbjeđivanjem dovoljnog broja kadra, zadrže ljude koji su u okviru ovog cijelog procesa, a mi ćemo svakako omogućiti i doktorima medicine da budu vođe timova u okviru porodične medicine", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ljekari međutim smatraju da ove mjere nisu dobre za medicinske radnike.

U sindikatu navode da su ljekari i do sada imali mogućnost da primaju penziju i rade uz naknadu, što će sada biti ukinuto.

"On u 65. godini ode u penziju i onda potpiše ugovor sa svojom ustanovom s kojom je radio prije i prima penziju i prima i platu kao što je radio do tada. Sada će biti to kada doktor napuni 65 godina, oni će njega pitati hoćete li da idete u penziju ili da nastavite da radite? On kaže ja bih da nastavim da radim i onda on radi do 68 godine. Znači nema tog dodatka, te penzije koja iznosi oko 1.900 maraka", kaže Jovica Mišić, ljekar i predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.

Mišić smatra da se na ovaj način pomaže samo Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, a ne ljekarima i medicinskim tehničarima kojima će pristupom “ili penzija ili plata” biti oduzet dio novca u odnosu na raniju praksu.

"I da uzimaju taj dio novca ljekarima koji bi za te tri godine koliko mogu da rade, gube negdje oko 60 hiljada maraka. Ako se to usvoji u zdravstvu, ja bih volio da se usvoji i u sve jednoj drugoj oblasti, pa evo vidite koji imamo broj političara koji su i u penziji i primaju taj dodatak koji primaju", smatra Mišić.

Nedostatak ljekara, medicinskih sestara i tehničara već nekoliko godina je gorući problem u Republici Srpskoj.

Produženje radnog vjeka za 3 godine, kažu sagovornici BN-a, svakako neće pomoći u zaustavljanju masovnog odlaska medicinskih radnika u inostranstvo, koji je upravo to jedan od glavnih uzroka alarmantnog stanja u sektoru zdravstva Republike Srpske.

