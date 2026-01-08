logo
Tinejdžerke vukli na sankama zakačenim za auto: Teško su povrijeđene, uhapšena dvojica mladića u Kraljevu

Tinejdžerke vukli na sankama zakačenim za auto: Teško su povrijeđene, uhapšena dvojica mladića u Kraljevu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Zabava u snijegu u Kraljevu pošla je po zlu kada su djevojčice pale sa sanki i na njih je naletjelo drugo vozilo.

Djevojčice vukli na sankama zakačenim za auto Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kraljevačka policija uhapsila je L.P. (20) i Đ.J. (36) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su obojica izvršili po krivično djelo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da su oni izazvali saobraćajnu nezgodu koja se u srijedu oko 22 časa dogodila u Sarajevskoj ulici u naselju Mrsać kod Kraljeva. U udesu su su dvije žene zadobile teške tjelesne povrede i one su zbrinute u kraljevačkoj bolnici radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Kako se sumnja, L.P. je upravljao putničkim vozilom "volksvagen" sa probnom vozačkom dozvolom kojim je vukao pridodate sanke, iako nije smio, a na kojima su se nalazile šesnaestogodišnja i sedamnaestogodišnja djevojka.

One su, kako se sumnja, pale sa sanki na ulicu kada je na njih "fiatom" naletio osumnjičeni Đ. J., koji se kretao iza, kako bi se pobrinuo da iza njih ne naiđe drugo vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

(Blic/MONDO)

