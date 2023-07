Mali aerodrom u Srbiji sa linijama za more: Nema gužve ni čekanja, evo koliko je karta do Crne gore i Grčke

Sa aerodoroma "Morava" u Lađevcima organizovani su letovi do Soluna i Tivta po povoljnim cenama.

Sa aerodroma Morava u Lađevcima možete ići do crnogorskog primorja ili Soluna po dosta povoljnijim cijenama nego sa beogradskog aerodroma, a gužve i čekanja nema. Mnogi koji žive u centralnoj Srbiji više ne moraju da dolaze do Beograda ukoliko avionom idu u Grčku ili Crnu Goru, već mogu iskoristiti povoljnu ponudu aerodroma kod Kraljeva.

"Ako smo željeli da putujemo avionom morali smo ići do Beograda ili Niša. Samo prevoz do tamo oduzimao je mnogo vremena, ali i novca. Sada nam je, kad se sve sabere i oduzme, čak najjeftinije zapravo da do Crne Gore stignemo avionom iz Lađevaca. Imajući u vidu cijene goriva i putarine. Gužve na aerodromu nema, avioni ne kasne, tako da prava milina", rekla je Sanja Stojadinović iz Kraljeva za agenciju RINA.

Sa aerodroma Morava u Lađevcima ovog ljeta realizuju se sezonski letovi ka Tivtu i Solunu, a linija je koja je aktuelna čitave godine jeste let za Istanbul. Prema riječima direktora, Dragana Bugarinovića u odnosu na prošlu godinu povećena je zainterosovanost putnika za letove iz Lađevaca.

"Kao i prošle godine najzanimljivija destinacija sa našeg aerodroma je Tivat, koji je dosta bolje popunjen sada nego prošle godine, osim njega aktuelna je i linija za Solun, naravno pored linije koja je cijele godine aktuelna, a to je Istanbul. Letovi do Tivta su srijedom i petkom u 9.40 tako da su ljudi odavde za nekih 45 minuta do sat vremena na moru, a za Solun su letovi utorkom i subotom", rekao je Dragan Bugarinović direktor aerodroma "Morava".

Karte za Tivat i Solun se mogu kupiti već od 4.012 dinara, što je skoro isto kao i prije dvije godine.

