Aviokompanija koja leti i iz BiH prva uvodi novi način plaćanja letova

Niskotarifna kompanija Vizer uskoro uvodi model pretplate za putnike.

Izvor: Profimedia

Niskotarifni avio-operater Vizer u svojoj ponudi će od maja imati i - putnici će kroz period od šest mjeseci moći da uplaćuju paušalni iznos, a zauzvrat će svakog mjeseca moći da odaberu jedan let, u jednom smjeru ili povratni.

Model pretplate Vizer MultiPas zasad će biti moguć samo na letovima na domaćim linijama u Italiji i internacionalnim prema Poljskoj, a putnici će na raspolaganju imati četiri opcije - odabrati pretplatu koja uključuje samo kartu, zatim model karta plus prioritetno ukrcavanje, karta i kofer do 20 kilograma ili model koji uključuje sve opcije.



Kako piše portal Travelpuls, oni koji se odluče na pretplatu, prvu kartu mogu kupiti odmah, s time da let može biti najmanje pet dana od dana kupovine. Pretplata mora trajati najmanje šest mjeseci pa se obnavlja svaki mesec.

"Putnici ovime za fiksnu cenu dobijaju odličnu ponudu za nadolazeću letnju sezonu, a istovremeno ne treba da nadgledaju cijene i planiraju putovanje puno ranije kako bi dobili najbolju ponudu. Zahvaljujući pretplati putnici mogu vrlo jednostavno odabrati let u poslovne ili odmorišne svrhe" stoji u saopštenju ove kompanije, prenosi Jutarnji.hr.

(MONDO)