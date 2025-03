Snježni haos u Austriji: Palo pola metra snijega, upozorenje i u Beču (FOTO)

Austrijske vlasti su izdale upozorenje na ekstremne količine snijega.

Izvor: X/wetterkoess/Printscreen

Umjesto proljećnih temperatura, dijelove Austrije su u ponedjeljak okovali snijeg i zimski uslovi, posebno u zapadnim saveznim državama, gdje je tokom vikenda lokalno palo i do pola metra svježeg snijega.

Kako prenosi Hojte, austrijske vlasti su izdale upozorenje na ekstremne količine snijega, koje će pogoršati ionako ozbiljnu situaciju sa lavinama, pogotovo što se za drugu polovinu nedjelje predviđaju više temperature. U velikim dijelovima Austrije na snazi su nivoi upozorenja na lavine od četiri do pet.

Centar za upozoravanje na vremenske nepogode (UVZ), u ponedjeljak je za nekoliko regiona proglasio crveni stepen upozorenja. Odnosi se na jake snježne padavine u salcburškim okruzima Zell am See, Sankt Johann im Pongau, Hallein te Ramsau am Dachstein u Štajerskoj. Crveni alarm je upaljen i za nekoliko regiona u Vorarlbergu i Tirolu. U Gornjoj Austriji i Koruškoj, međutim, proglašen je narandžasti nivo uzbune.

Auf höher gelegenen Straßen muss man heute in den Alpen nochmals mit winterlichen Verhältnissen rechnen, anbei zwei aktuelle Bilder vom Fernpass und der Tauernautobahn. ❄️pic.twitter.com/CCfimCKTjs — uwz.at (@uwz_at)March 31, 2025

Već tokom jutra snijeg je padao i na nižim nadmorskim visinama, do 600 metara, dok se na video kameri iz Zefelda u Tirolu (1.180 metara nadmorske visine) vidi obilan snijeg. Snježni haos zahvatio je planinski prevoj Fern Pas, gdje je, kako prenosi Kronen cajtung, put B179 bio zatvoren u jutarnjim satima zbog snježnih padavina i zaglavljenih kamiona.

Veter piše da je Austriju pogodio "zimski šamar" i da vozači koji putuju kroz više planinske predjele moraju da se pripreme za zimske uslove.

Winterliche Straßenverhältnisse in den höheren Lagen der Alpen, wie hier rund um#Seefeldin Tirolpic.twitter.com/kzolUxPSkW — Markus Köss (@wetterkoess)March 31, 2025

Istovremeno, u Donjoj Austriji i Gradišću, kao i u Beču, na snazi su upozorenja zbog kiše i jakih udara vjetra. Zbog uticaja visokog pritiska, temperature će već od srijede biti u porastu, a sunce će se ponovo pojaviti u mnogim dijelovima severnih Alpa. U petak bi dijelovi Austrije mogli da vide proljećne temperature između 16 i 22 stepena, navodi portal Veter.

