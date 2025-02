Zima uzvraća udarac: Vikend donosi snijeg, a iduća sedmica ledene dane i temperature ispod -10°C

Prema prognozi BHMeteo, veći dio BiH sutra će se zabijeliti snijegom, a nakon toga slijedi period veoma hladnog vremena sa temperaturama koje će se lokalno spuštati i ispod -10 stepeni Celzijusa.

Izvor: Shutterstock

Prema prognozi, u petak ujutro sa zapada stiže promjena vremena koja donosi jače naoblačenje sa kišom. S padom temperature, kiša će u višim krajevima početi prelaziti u snijeg. Do sredine dana snijeg se očekuje u Krajini, a poslijepodne i navečer u većem dijelu ostatka zemlje, izuzev nizina Hercegovine. Snježni pokrivač upitan je i u dijelovima Posavine, Semberije i u pojedinim kotlinama istočne Bosne.

Najviše snijega očekuje se na sjeverozapadu i zapadu zemlje, gdje bi se mogao formirati značajniji snježni pokrivač. Na nadmorskim visinama iznad 400 metara očekuje se od 10 do 15 cm snijega, a na planinama i do 25 cm. U nižim krajevima, do 400 metara nadmorske visine, očekuje se do 10 cm snijega, a u nizinama ispod 200 metara samo simboličan, dekorativni pokrivač. U nizinama Hercegovine ne očekuje se snijeg.

U subotu će padavine postepeno slabiti i prestajati, uz djelimično razvedravanje. Noć sa nedjelje na ponedjeljak biće hladna, s minusima, a u područjima s vedrim nebom i snijegom na tlu minusi će biti izraženiji.

Period od nedjelje, 16. februara, do kraja iduće sedmice, 23. februara, prema trenutnim prognozama donosi nastavak hladnog vremena. Jutarnji minusi biće česti, a lokalno se očekuju i dvocifreni minusi. Padavine će biti lokalne i u manjim količinama. Značajnije snježne padavine u tom periodu moguće su na jugu Balkana i u Turskoj.