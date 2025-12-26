Ekološki incident kod Kraljeva: Pomor ribe u Zapadnoj Moravi, pronađeni somovi i šarani teški i do 20 kilograma

Pomor ribe primećen je u Zapadnoj Moravi iza nekadašnje fabrike kod Kraljeva, gdje su građani zatekli uginule somove i šarane, uključujući primjerke teške i do 20 kilograma.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Geodiode

Prema navodima koji kruže društvenim mrežama, u meandrima Zapadne Morave uočeni su uginuli primjerci ribe, među kojima dominiraju somovi i šarani. Građani navode da je riječ o ribama težine od pet do šest kilograma, ali i o znatno krupnijim primjercima, čija se težina procjenjuje i do oko 20 kilograma.

Prizori sa obale izazvali su zabrinutost lokalnog stanovništva, koje strahuje od mogućeg zagađenja rijeke ili naglog poremećaja u kvalitetu vode.

Građani traže hitnu reakciju nadležnih

Stanovnici apeluju na nadležne institucije da hitno izađu na teren, uzmu uzorke vode i izvrše analize kako bi se utvrdio tačan uzrok pomora ribe.

Kako navode, pravovremena reakcija je neophodna kako bi se spriječilo dalje zagađenje i eventualna ekološka šteta nizvodno.