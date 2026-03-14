logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gdje je novi vrhovni vođa Irana: Misterija nakon ubistva bivšeg vjerskog lidera

Gdje je novi vrhovni vođa Irana: Misterija nakon ubistva bivšeg vjerskog lidera

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei se i dalje nije pojavio zbog čega se mnogi pitaju ko trenutno upravlja Iranom.

novi vrhovni vođa Irana Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Novi vjerski vođa Irana Modžtaba Hamnei se još uvijek nije pojavio u javnosti i nije se obratio naciji zbog čega se mnogi pitaju ko trenutno upravlja Iranom, piše "CNN" u svojoj velikoj analizi. Sjedinjene Države su za informacije o novom vrhovnom vođi Irana ponudile čak 10 miliona dolara, a narod u Iranu ga još uvek nije vidio ni čuo.

Spiker na državnoj televiziji je prenio njegovu kratku poruku u četvrtak 12. marta. Osim toga zasad nema više informacija o njemu osim što su britanski mediji pisali da je teško ranjen u bombardovanju Teherana.

Izvor koji tvrdi da je upoznat sa situacijom je za "CNN" ispričao da Modžtaba Hamnei ima prelom stopala, povredu lijevog oka i manje posekotine na licu mjesta. Sin predsjednika Irana Masuda Pežeškijana je potvrdio da je Modžtaba povrijeđen i da se nalazi na sigurnoj lokaciji.

I američki sekretar odbrane Pit Hegset je na svojoj konferenciji za medije govorio o Hamneiju. Izjavio je da je on "osakaćen", dok je Izrael najavio da će im on biti legitimna meta budućih napada.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran Modžtaba Hamnei Bliski istok

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ