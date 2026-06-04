Marko Rubio pred Kongresom: SAD podržavaju Italijana za novog visokog predstavnika u BiH

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je pred Kongresom da Vašington podržava italijanskog diplomatu za novog šefa OHR-a, uz jasnu poruku protiv secesije i podjela u BiH.

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Američki državni sekretar Marko Rubio detaljno se osvrnuo na političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Predstavničkog doma Kongresa. Tom prilikom, Rubio je zvanično potvrdio da Sjedinjene Američke Države daju punu podršku italijanskom diplomati za preuzimanje pozicije novog visokog predstavnika (OHR).

Odgovarajući na direktna pitanja republikanskog zastupnika Kita Selfa – koja su obuhvatila teme širenja NATO-a, bezbjednosne situacije na "Kosovu" i uloge OHR-a – šef američke diplomatije pokazao je visoku upućenost u dešavanja na Zapadnom Balkanu i jasno definisao buduće korake Washingtona.

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Rubio je pred kongresmenima otvoreno ukazao na promjene koje se pripremaju u Kancelariji visokog predstavnika, ističući da će SAD stati iza evropskog kandidata iz Italije.

"Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji", izjavio je Rubio.

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Pored kadrovskih rješenja u međunarodnoj zajednici, državni sekretar SAD-a iskoristio je priliku da pošalje nedvosmislenu i oštru poruku svim političkim akterima na Balkanu kada je u pitanju suverenitet i bezbjednost BiH.

Rubio je naglasio da američka administracija vrlo pažljivo prati situaciju i da neće tolerisati destabilizaciju zemlje. Sjedinjene Američke Države ostaju aktivno i direktno uključene u rješavanje krize u BiH, kako javno, tako i kroz privatne diplomatske kanale. Vašington se oštro protivi bilo kakvim idejama o secesiji, unutrašnjim podjelama ili jednostranim potezima. Šef američke diplomatije je zaključio da je posljednja stvar koju SAD žele vidjeti na Zapadnom Balkanu obnavljanje bilo kakvog sukoba koji bi ugrozio regionalni mir.

Podsjetimo, u Sarajevu je u toku dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), na kojoj bi trebala biti donesena odluka o nasljedniku trenutnog šefa OHR-a kao i budućnosti ovog tijela.