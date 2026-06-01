Predloženo spajanje OHR-a i Delegacije EU: Luiđi Soreka preuzima tri ključne funkcije?

Uoči sjednice PIC-a pojavio se radikalan prijedlog o spajanju OHR-a i Delegacije EU u BiH.

Izvor: EU IN BIH

Uoči predstojeće sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), na kojoj će se raspravljati o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, na stolu se našlo potpuno novo i radikalno rješenje. Kako saznaje Klix.ba iz diplomatskih krugova, stigao je prijedlog o institucionalnom spajanju Kancelarije visokog predstavnika (OHR) i Delegacije Evropske unije u BiH.

U sklopu ove ideje, funkcije visokog predstavnika i specijalnog izaslanika EU u našoj zemlji bile bi objedinjene, čime bi se elegantno riješilo i pitanje izbora novog čelnika OHR-a.

Prema ovom planu, novi visoki predstavnik u BiH postao bi Luiđi Soreka, aktuelni šef Delegacije EU u BiH. Soreka bi time dobio neviđenu diplomatsku moć, jer bi istovremeno obavljao tri izuzetno važne funkcije:

Šef Delegacije EU u BiH

Ambasador EU u BiH

Visoki predstavnik u BiH (OHR)

Iako ovakvo spajanje pozicija nikada ranije nije praktikovano u poslijeratnoj istoriji BiH, diplomatski izvori ističu da ne postoji nijedno pravilo koje bi to eksplicitno sprečavalo, što potencijalno imenovanje Sorece čini potpuno realnim scenarijem.

Bitka za nadmoć između SAD-a i Evrope

Ovaj kompromisni prijedlog dolazi u trenutku duboke podijeljenosti unutar međunarodne zajednice i svojevrsne bitke za političku nadmoć između Vašingtona i Brisela. Trenutno dva moćna bloka vode diplomatski rat preko dva različita kandidata za poziciju visokog predstavnika:

Američki prijedlog: Sjedinjene Američke Države i Rim snažno guraju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Lendija.

Evropski prijedlog: Francuska je, uz podršku Velike Britanije, zvanično predložila Renea Trokaza.

Ostale članice PIC-a još uvijek se nisu zvanično odredile prema ovim prijedlozima, a najviše se iščekuje konačan stav Njemačke. Prema posljednjim informacijama, Berlin je u ovom trenutku znatno bliži davanju podrške francuskom kandidatu Reneu Troccazu.

Konačna odluka o tome da li će OHR otići u istoriju kroz spajanje sa Delegacijom EU ili će BiH dobiti novog visokog predstavnika biće donesena na sjednici Upravnog odbora PIC-a, koja je zakazana za 3. i 4. juni.