Ko će izabrati novog visokog predstavnika? Brisel poručuje da odluka ostaje na Upravnom odboru PIC-a

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da bi nasljednika Kristijana Šmita u BiH trebao da izabere Savjet za implementaciju mira (PIC).

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Upravni odbor ovog tijela čine Francuska, Italija, Japan, Kanada, NJemačka, Rusija, SAD, Velika Britanija, EU i Organizacija islamske konferencije, koju predstavlja Turska.

Kalasova je izjavila da bi funkcionisanje BiH, nakon odlaska Šmita, moglo da se zakomplikuje i da je u interesu EU da zemlja ostane na evropskom putu.

"Ministri se slažu da je u interesu EU da ne dozvoli da zemlja skrene sa evropskog puta i da trebamo da se držimo zajedno u pronalaženju Šmitovog nasljednika", rekla je ona nakon sastanka evropskih ministara spoljnih poslova u Briselu.

OHR je najavio da će Šmit ostati u BiH dok se ne izabere "njegov nasljednik".

