Dodik o Šmitovom odlasku: Sve plate iz BiH da donira u humanitarne svrhe

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je visoki predstavnik Kristijan Šmit tokom svog mandata pokušao da nanese štetu Republici Srpskoj, ali da je na kraju samo potvrdio da je Srpska "neuništiva".

Dodik je naveo da Šmit odlazi iz BiH na isti način na koji je, kako tvrdi, i došao - bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani.

Prema njegovim riječima, tokom cijelog Šmitovog mandata bilo je jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH djelovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak.

Zbog toga je, dodao je Dodik, svaka marka Šmitove plate bila jednako nelegalna kao i odluke koje je pokušavao da nametne.

"Na kraju mu mogu dati samo jedan prijedlog - pošto je sav novac koji je primio, kao i onaj koji je planirao da primi, proizvod jednog nelegalnog mandata, neka ga donira u humanitarne svrhe", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da u Federaciji BiH sigurno postoje ljudi kojima bi time mogao učiniti nešto korisno, nakon što je, kako tvrdi, mandat proveo "u dodvoravanju sarajevskoj čaršiji i pokušajima da nanese štetu Republici Srpskoj".

Dodik je ocijenio i da je Šmit tokom svog mandata "opljačkao međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je finansiran", uzimajući novac na koji, kako tvrdi, nije imao pravo.

"Republika Srpska će pokrenuti odgovarajuće postupke, jer i mi, ali i građani zemalja koje su ga finansirale, imamo pravo da znamo koliku je materijalnu štetu proizvelo njegovo djelovanje", poručio je Dodik.