FAZ: Poslovni interesi porodice Tramp mogu biti razlog odlaska Kristijana Šmita

Njemački FAZ tvrdi da iza odlaska Kristijana Šmita stoje pritisci SAD i poslovni interesi povezani sa porodicom Donalda Trampa i projektom Južne interkonekcije.

Njemački list FAZ objavio je da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit odlazi sa funkcije pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, a kao mogući razlog navode se poslovni interesi porodice američkog predsjednika Donald Tramp.

Kako piše ovaj medij, informaciju o Šmitovoj ostavci potvrdili su izvori iz OHR-a, dok se o njegovom odlasku intenzivno govorilo mjesecima unazad.

"SAD već mjesecima zahtijevaju, na sve agresivniji način, a u posljednje vrijeme očigledno čak i uz ultimatum, da Šmit odmah podnese ostavku", navodi FAZ, dodajući da Vašington navodno želi postaviti nasljednika kojim bi bilo lakše upravljati.

U podnaslovu teksta FAZ ističe da Šmitova ostavka "nije dobrovoljna" te da bi poslovni interesi porodice Tramp mogli igrati značajnu ulogu u cijelom slučaju.

Njemački list američke pritiske povezuje i sa političkim lobiranjem iz Republike Srpske, podsjećajući da su SAD u oktobru 2025. godine ukinule sankcije predsjedniku Republike Srpske Milorad Dodik i njegovim saradnicima.

FAZ navodi da je dio tadašnjeg dogovora, osim povlačenja spornih zakona iz Narodne skupštine Republike Srpske, mogao biti i dogovor da Dodik ne blokira projekat Južne plinske interkonekcije.

List dodaje da nema dokaza za tvrdnje da je Vašington zauzvrat obećao uklanjanje Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske osporavaju kao legitimnog visokog predstavnika, ali navodi da takva mogućnost "nije puka spekulacija".

U tekstu se posebno pominje američka kompanija AAFS, koja učestvuje u projektu izgradnje gasovoda od terminala za tečni prirodni gas na hrvatskoj obali prema BiH.

FAZ tvrdi da kompaniju vode biznismeni bliski porodici Tramp, te da projekat podrazumijeva transport američkog gasa dobijenog frakturiranjem, kao i izgradnju gasnih elektrana čija je ekonomska isplativost, prema pisanju lista, upitna.