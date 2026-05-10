Košarac o izvještaju Kristijana Šmita: "On je štetotočina, generisao je sve krize u BiH"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac komentarisao je izvještaj Kristijana Šmita koji će biti predstavljen na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a zakazanoj za 12. maj.

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je izvještaj koji Kristijan Šmit namjerava da predstavi Savjetu bezbjednosti UN lažan, zlonamjeran i pristrasan pamflet.

Košarac je istakao da je Šmit najveći destabilizujući faktor u BiH, da predstavlja otjelotvorenje političkog zla u BiH i da je sve što radi podvala sa lošom namjerom prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.

"Izvještaj koji namjerava predstaviti Savjetu bezbjednosti UN nije nikakav kredibilan dokument o stanju u BiH, već propagandni pamflet neizabranog stranca – lažan, zlonamjeran, pristrasan i pun kontradiktornosti", objavio je Košarac na "instagramu".

To je, ukazao je Košarac, pokušaj pravdanja Šmitove neustavne i nedejtonske manipulacije, uzurpiranja domaćih institucija, devastiranja demokratije, urušavanja suvereniteta i vladavine prava u BiH.

"Da apsurd bude veći, on i u ovom pamfletu traži više novca za svoja (ne)djela", istakao je Košarac i dodao da će međunarodna javnost još jednom imati priliku da se uvjeri u ispravnost stava Srpske - da je riječ o zlonamjernom i bošnjački naklonjenom lažnom visokom predstavniku koji je uzurpirao poziciju u OHR-u.

Naglasio je da je Šmit štetočina, da generiše sve krize u BiH, a da su njegove nezakonite odluke i skandalozni dekreti unazadili ovu zemlju i narušili ionako krhke političke odnose.

Košarac je podsjetio da je Šmit dirigovao pravosudno-političkim progonom bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u nastojanju da oslabi Republiku Srpsku i poništi slobodnu volju srpskog naroda u BiH.

Zaključio je da je Šmit istovremeno pouzdan saveznik bošnjačkim političkim strukturama u pogledu centralizacije i unitarizacije BiH, suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i međunarodnom pravu.

