Košarac odgovorio Konakoviću: Nazvao ga "političkim Mister Binom"

Košarac odgovorio Konakoviću: Nazvao ga "političkim Mister Binom"

Autor Haris Krhalić
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac oglasio se nakon usvajanja Programa reformi BiH za saradnju sa NATO-om.

stasa.jpg Izvor: Srna

O članstvu BiH u NATO danas, realno, govore još samo Elmedin Konaković i ostali politički predstavnici takozvane "trojke" i to više kao utješnu priču za sopstvenu publiku nego kao ozbiljnu i ostvarivu politiku, rekao je za Srnu zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je poručio da je sve ostalo ili tišina ili svjesno ignorisanje činjenica.

On je pojasnio da "Program reformi", koji je danas usvojio Savjet ministara nije nikakav iskorak, niti "istorijski trenutak", kako to pokušavaju predstaviti sarajevski politički marketinški stručnjaci.

"Riječ je o još jednom u nizu gotovo identičnih dokumenata, nakon onih iz 2023. i 2024. godine. Njegov sadržaj je svima poznat: saradnja sa NATO-om, ali bez bilo kakvog prejudiciranja članstva. To je jasno napisano, jasno usvojeno i jasno ponovljeno, i danas i ranije", istakao je Košarac.

Zanimljivo je, kaže on, da o članstvu BiH u NATO više ne govore ni sami zvaničnici Alijanse.

"Oni vrlo precizno biraju riječi, poštuju unutrašnje odnose u BiH i vrlo dobro znaju da konsenzus o tom pitanju ne postoji. Ali zato o NATO članstvu uporno govore 'trojkaši', jer im je to zgodna politička tema kojom pokušavaju prikriti sopstveni nedostatak rezultata.

Pozicija Republike Srpske i nas kao njenih predstavnika je jasna, dosljedna i nepromijenjena: saradnja sa NATO-om nije sporna, ona postoji i postojaće, ali bez prejudiciranja članstva. Sve drugo su fraze sarajevske sećije, prazne parole i pokušaji da se politička želja predstavi kao realnost", poručio je Košarac.

On je dodao da je realnost tvrdoglava stvar koja pokazuje da je BiH danas od NATO članstva daleko onoliko koliko je Konaković blizu izborne pobjede.

"Jasno je to i Konakoviću, političkom Mister Binu, koji uzaludno u vlastite zablude ubjeđuje svoje sve manje biračko tijelo", istakao je Košarac.

Darko

Konakovic je srbomrzac, koji nikako ne bi smio da ima bilo kakvu političku poziciju . Njega Sud BiH po nekim neutralnim kriterijima treba da skloni iz politike .

