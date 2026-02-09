logo
Savjet ministara jednoglasno usvojio Program reformi za saradnju sa NATO-om

Autor Haris Krhalić
0

Na prijedlog Komisije za saradnju na NATO-om BiH, Savjet ministara BiH usvojio je Program reformi Bosne i Hercegovine.

Savjet ministara usvojio Program reformi za saradnju sa NATO-om Izvor: Srna

Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj sjednici Program reformi Bosne i Hercegovine.

Prijedlog odluke o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine 2025. predložila je Komisija za saradnju sa NATO-om BiH. Zamjenik ministra spoljnih poslova BiH Josip Brkić istakao je da u odnosu na ranije programe reformi, on odražava stvarne potrebe reformskog procesa koje institucije Bosne i Hercegovine trebaju kontinuirano provoditi.

Takođe je objasnio šta slijedi nakon što dokument bude upućen u Brisel.

"Vjerujem da će NATO krajem trećeg ili polovinom četvrtog mjeseca ocijeniti stepen ispunjenosti u odnosu na zacrtani Program reformi za 2025., ali i za 2024. i 2023. godinu“, rekao je Brkić.

Program reformi BiH predstavljen je u pet poglavlja i uključuje politička i ekonomska pitanja te odbrambena i vojna, kao i pitanja resursa te sigurnosna i pravna.

Ministar spoljnjih poslova Elmedin Konaković rekao da je današnja sjednica bila neuobičajeno dobra, navodeći da je Plan reformi usvojen jednoglasno.

Prema njegovim riječima, usvojen je i Pravilnik o stimulacijama za zaposlene u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH.

Govoreći o mogućnosti da se BiH nađe na sivoj listi Manivala, Konaković je rekao da je u razgovoru sa sekretarom Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara dobio informacije da su završene sve administrativne procedure za usvajanje akata koji bi spriječili stavljanje BiH na tu listu.

Ministar transporta i komunikacija Edin Forto rekao je da je na današnjoj sjednici raspravljano o onome što je potrebno da BiH povuče sredstva iz Plana rasta.

"Od novembra prošle godine nismo uradili ništa. Potrebno je da se ratifikuju dva sporazuma, a mi još nismo vidjeli prijedlog teksta", rekao je Forto novinarima.

On je istakao da postoji opasnost da, ukoliko se ovi sporazumi ne potpišu, BiH izgubi milijardu KM.

