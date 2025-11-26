logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savjet ministara odobrio: Zaposleni u institucijama BiH dobijaju po 1.000 KM pomoći

Savjet ministara odobrio: Zaposleni u institucijama BiH dobijaju po 1.000 KM pomoći

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Savjet ministara odobrio je sredstava iz tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH u iznosu od 1.000 KM radi zaštite njihovog materijalnog položaja, za šta je potrebno do 36,5 miliona KM.

Zaposleni u institucijama BiH dobijaju po 1.000 KM pomoći Izvor: Mondo - Slaven Petković

Utvrđeni iznos jednokratne pomoći neće biti isplaćen članovima Predsjedništva BiH, poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH, članovima Savjeta ministara, te licima koja u trenutku stupanja na snagu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu nemaju status zaposlene osobe u zajedničkim institucijama.

Na inicijativu Ministarstva finansija i trezora Savjet ministara odredio je delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu, Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih puteva u Federaciji BiH, te delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu sa EBRD-om u iznosu do 60 miliona evra za projekt rehabilitacije i izgradnje novih dionica duž prekograničnog puta Foča-Hum.

Na sjednici je usvojena i Inicijativa i određena delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj vrijednog 46 miliona evra za projekt održivog upravljanja čvrstim otpadom.

Lista potprojekata uključuje izgradnju i sanaciju deponija u Goraždu, Zenici, Mostaru, Gradačcu, Kalesiji, Bosanskoj Krupi, Bihaću, te razvoj sistema odvojenog prikupljanja otpada u Kantonu Sarajevo, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savjet ministara BiH institucije BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ