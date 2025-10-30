Ponovo nije usvojen budžet institucija BiH za 2025. godinu

Na 34. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ponovo nije usvojen Prijedlog budžeta institucija BiH za 2025. godinu. Za Prijedlog zakona o budžetu nije bilo potrebne entitetske većine.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Na ranijoj sjednici održanoj danas budžet je usvojen u prvom čitanju, ali je prijedlog u drugom čitanju odbijen.

Bosna i Hercegovina će tako, izvjesno, ući u pretposljednji mjesec 2025. godine bez budžeta za ovu godinu.

Predstavnički dom nije prihvatio amandmane koje su na Prijedlog budžeta i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu uložili Klub poslanika SNSD-a i Srpski klub. Amandmani su, između ostalog, predviđali isplatu jednokratne pomoći zaposlenim u institucijama BiH.

Predložene izmjene odnosile su se na preraspodjelu sredstava sa institucija kulture i BHRT-a kako bi se obezbijedila jednokratna pomoć zaposlenima. Prema riječima predlagača, ovim amandmanima bi Prijedlog budžeta bio vraćen u zakonske i ustavne okvire.

Važno je napomenuti da je Komisija za finansije Predstavničkog doma ranije usvojila Prijedlog budžeta, uz tri amandmana koje su podnijeli članovi komisije, ali to nije bilo dovoljno da se dokument usvoji na plenarnoj sjednici.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu, Sanja Vulić, ranije je istakla da poslanici SNSD-a i Srpskog kluba nikada neće podržati prenos nadležnosti.