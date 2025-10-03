FZO Srpske povećava budžet, planirano 248 miliona KM za primarnu zdravstvenu zaštitu

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske u 2026. godini planira 248 miliona KM za primarnu zdravstvenu zaštitu, što je 32 miliona više nego ove godine, a po prvi put predviđa i 4 miliona KM za prevenciju bolesti.

Izvor: Brankica Spasenić - Mondo

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u narednoj godini planira da izdvoji oko 248 miliona KM za primarnu zdravstvenu zaštitu, što je za 32 miliona KM više nego ove godine, a prvi put je u budžetu posebno predviđeno i 4 miliona KM za prevenciju bolesti, saopšteno je nakon sastanka sa direktorima domova zdravlja.

Dodatna sredstva biće usmjerena na podsticanje domova zdravlja da u većoj mjeri obavljaju preventivne preglede i skrininge, uključujući rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, karcinoma debelog crijeva, kardiovaskularnog rizika i depresije.

Dejan Kusturić, v.d. direktora Fonda, naglasio je da je riječ o nastavku dugogodišnje prakse da se svake godine izdvaja više sredstava za primarni nivo zdravstvene zaštite.

"Poseban fokus biće na osnaživanju prevencije, koja je ključna za zdravlje građana i održiv zdravstveni sistem. Od broja obavljenih preventivnih pregleda zavisiće i iznos sredstava koja će domovi zdravlja moći ostvariti", rekao je Kusturić.

Na sastanku je istaknuto da FZO RS ostaje jedina institucija koja sistemski finansira preventivne preglede, iako bi to trebalo da bude pitanje od nacionalnog značaja. Predstavnici domova zdravlja podsjetili su da lokalne zajednice i međunarodne organizacije povremeno podrže projekte prevencije, ali bez adekvatne finansijske nadoknade za obavljene preglede.

U cilju efikasnijeg praćenja, u okviru IZIS-a razvijena je posebna aplikacija koja će olakšati rad ljekara i omogućiti kvalitetnu bazu podataka za donošenje budućih odluka.

Pored ulaganja u primarnu zaštitu i prevenciju, razgovarano je i o naglom rastu troškova Fonda za bolovanja – sa 18 miliona KM prije nekoliko godina, na planiranih 50 miliona KM u 2026. godini. Zaključeno je da je potrebna stroža kontrola propisivanja bolovanja, uz naglasak na racionalno upravljanje svim troškovima.

Kusturić je poručio da se samo zajedničkim djelovanjem svih aktera u zdravstvu može graditi efikasniji, dostupniji i održiviji sistem zdravstvene zaštite u Srpskoj.