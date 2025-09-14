FZO RS: Sredstva od kazni za pušenje treba da finansiraju liječenje

Fond zdravstvenog osiguranja RS podržava novi zakon o zabrani pušenja, ističući da on ima za cilj zaštitu zdravlja građana i prevenciju hroničnih bolesti.

Izvor: Stefan Stojanović

Iz Fonda ističu da u Bosni i Hercegovini ne postoji namjenska akciza na duvan koja bi direktno finansirala zdravstvo, dok akcize na srodne proizvode uopšte ne postoje.

Kako se radi o pitanju koje zahtijeva odluke na nivou BiH, Fond smatra da je važno da novi zakon, koji je u nadležnosti resornog ministarstva, definiše usmjeravanje sredstava od novčanih kazni u zdravstveni sistem, odnosno u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

"To je najmanje što se može učiniti u cilju obezbjeđivanja dodatnih izvora finansiranja i pravičnog korišćenja sredstava koja potiču iz štetne navike po zdravlje", navode iz Fonda.

Podsjećaju da je pušenje jedan od glavnih faktora rizika za obolijevanje od karcinoma, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, a da liječenje ovih oboljenja Fond finansira isključivo iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji su gotovo jedini izvor prihoda. Kao primjer navode da se za inovativnu terapiju samo jednog pacijenta oboljelog od raka pluća godišnje izdvaja više od 200.000 KM.

Fond godinama ukazuje na potrebu da se zdravstvu obezbijede dodatni izvori finansiranja, posebno iz akciza na štetne proizvode, što je, kako navode, praksa u mnogim zemljama.

"Iako taj cilj do sada nije ostvaren, usvajanje ovog zakona predstavlja idealnu priliku da ministar zdravlja konkretnim mjerama podrži zdravstveni sistem i osigura da novčane kazne za nepoštovanje zakona zaista budu usmjerene tamo gdje su najpotrebnije – u zdravstvo", poručuju iz Fonda.

Prema njihovim riječima, direktno usmjeravanje sredstava od kazni na račun FZO RS bilo bi logično i opravdano, jer bi se time omogućilo pravedno korišćenje sredstava za liječenje bolesti koje su najčešće uzrokovane upravo upotrebom štetnih proizvoda.

"Ovo je konkretna mjera finansijske podrške zdravstvu, koja bi omogućila dodatna ulaganja u razvoj prava iz zdravstvenog osiguranja, uključujući i savremene terapije", poručuju iz Fonda.

Fond će, kako navode, nastaviti da insistira na obezbjeđivanju stabilnih i dodatnih izvora finansiranja, jer su potrebe građana sve veće, a savremene terapije izuzetno skupe.

Na kraju, iz Fonda izražavaju očekivanje da će resorni ministar pokazati odgovornost i prepoznati da je ovo rješenje u najboljem interesu građana, te da će i narodni poslanici podržati prijedlog da se sredstva od kazni za pušenje namjenski usmjere u zdravstveni sistem.

"Svaki drugačiji pristup značio bi da sredstva ostaju van zdravstva, a da teret liječenja i dalje u potpunosti snosi Fond iz redovnih prihoda", zaključuju iz FZO RS.

(MONDO)