Jeziv slučaj u njemačkoj bolnici: Pacijent makazama napao osoblje, policija ga upucala

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Tridesettrogodišnji pacijent u Univerzitetskoj bolnici u gradu Gisen u psihički rastrojenom stanju makazama je napao osoblje bolnice, a potom i policajce zbog čega su snage reda bile primorane da ga usmrte.

Pacijent napao osoblje i policiju u bolnici u Gisenu, policija ga usmrtila Izvor: Shutterstock

Drama je započela juče poslije podne kada je pacijent makazama napao osoblje klinike, pa je pozvana policija, navedeno je u zajedničkom saopštenju Državnog tužilaštva u Gisenu i Pokrajinske kancelarije kriminalističke policije Hesena.

Po dolasku policije situacija je eskalirala, jer je pacijent makazama napao i njih zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje.

Trenutno nije poznato koliko je hitaca ispaljeno, piše njemački "Bild".

Istraga u toku.

Na mjestu događaja traje uviđaj, prikupljaju se tragovi i ispituju svjedoci, a uključeni su i balističari.

Državno tužilaštvo naložilo je obdukciju tijela.

