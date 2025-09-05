Detalji napada u Esenu: Profesorica operisana, napadač uhapšen i ranjen

Uhapšeni učenik koji je ubo profesoricu nožem u srednjoj školi u Esenu, u NJemačkoj, porijeklom je Albanac sa Kosova i Metohije, piše njemački list "Bild".
List piše da se sumnja da je učenik prišao profesorici i napao je nožem, nakon čega je odmah pobjegao.
Profesorica je prevezena u bolnicu radi hitne operacije i nije poznato da li je životno ugrožena.
Napadač je nešto kasnije uhapšen, a prilikom hapšenja je ranjen i prevezen u bolnicu.
Policija i mediji su ranije naveli da se napad dogodio na specijalizovanom koledžu.
I dalje nije poznat motiv napada.
