Detalji napada u Esenu: Profesorica operisana, napadač uhapšen i ranjen

Autor Dušan Volaš
Uhapšeni učenik koji je ubo profesoricu nožem u srednjoj školi u Esenu, u NJemačkoj, porijeklom je Albanac sa Kosova i Metohije, piše njemački list "Bild".

Detalji napada u Esenu Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

List piše da se sumnja da je učenik prišao profesorici i napao je nožem, nakon čega je odmah pobjegao.

Profesorica je prevezena u bolnicu radi hitne operacije i nije poznato da li je životno ugrožena.

Napadač je nešto kasnije uhapšen, a prilikom hapšenja je ranjen i prevezen u bolnicu.

Policija i mediji su ranije naveli da se napad dogodio na specijalizovanom koledžu.

I dalje nije poznat motiv napada.

SRNA

Njemačka napad

