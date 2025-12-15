U centru Sarajevo pronađen leš, sumnja se na samoubistvo

Na trotoaru u centru Sarajeva jutros je pronađeno tijelo za sada neidentifikovane osobe, rekla je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Novalićeva je navela da je oko 5.00 časova policija dobila dojavu da se tijelo nalazi na trotoaru u Ulici branilaca Sarajeva.

"Preliminarno, riječ je o samoubistvu. Uviđaj je u toku", rekla je Novalićeva.

*Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Postoje brojne organizacije i službe koje nude stručnu pomoć i podršku onima u potrebi. Možete pozvati i savjetodavnu liniju Plavog telefona - 080 05 03 05.

