Stravičan zločin: Tijelo nestale Austrijanke pronađeno u koferu u slovenačkoj šumi

Žena, čije je tijelo pronađeno u koferu u šumi blizu Majšpreka, je nestala austrijska državljanka za kojom se tragalo od prošlog vikenda, a glavni osumnjičeni je njen bivši partner, državljanin Slovenije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Policijska uprava Maribor je saopštila da je policija danas pronašla tijelo žene u šumi kod Majšperka i da je riječ o 31-godišnjoj austrijskoj državljanki koja je nestala prošle nedjelje, 23. novembra.

Austrijska policija je takođe saopštila da su njihove slovenačke kolege danas pronašle tijelo 31-godišnje Stefani P, a da je počinilac 31-godišnjak koji je priznao ubistvo.

Glavni osumnjičeni je njen bivši partner, državljanin Slovenije sa stalnim boravkom u Austriji, koji je predat austrijskim pravosudnim organima, navodi RTV Slovenija.

Prema pisanju austrijskog lista "Kronen Cajtung", osumnjičeni je navodno ispričao austrijskoj policiji nakon višečasovnog ispitivanja koja ih je dovela do tijela u šumi.

List navodi da je osumnjičeni navodno zadavio svoju bivšu partnerku, spakovao je u kofer i zakopao u šumi blizu Majšperka.

Mariborska policija je saopštila da će više detalja biti poznato sutra kada će u Gracu biti održana konferencija za novinare na kojoj će učestvovaće austrijski i slovenački policajci, kao i predstavnik državnog tužilaštva u Gracu.

Ubijena 31-godišnja Austrijanka, prema pisanju austrijskih medija influenserka, posljednji put je viđena prošle nedjelje ujutro nakon što se vratila kući sa zabave.

Poslala je prijateljici poruku da je bezbjedno stigla kući, a zatim je nestala. Trebalo je da ima fotografisanje u centru Graca u nedjelju popodne, ali se nije pojavila.

Kada nisu mogli da ih kontaktiraju, austrijsku policiju su obavijestili članovi porodice i kolege.

Već na početku istrage, policija je otkrila indicije da bi njen bivši dečko mogao biti povezan sa nestankom.

Prema nezvaničnim medijskim navodima, muškarac je posljednjih dana više puta prelazio austrijsko-slovenačku granicu u svom ličnom vozilu, što je izazvalo dodatne sumnje.

Istraga je dobila zaokret kada je slovenačka policija dobila prijavu da se automobil, za koji se ispostavilo da je vlasništvo osumnjičenog, zapalio na parkingu pored kazina u Šentilju, odmah iza graničnog prelaza.

Po dolasku su zatekli i 31-godišnjeg muškarca koji je boravio u blizini. Pošto nije mogao ubjedljivo da objasni okolnosti požara i svoje kretanje, uhapšen je na licu mjesta, a policija je o hapšenju obavijestila austrijske kolege.

Okružni sud u Mariboru dozvolio je predaju 31-godišnjeg osumnjičenog iz Slovenije pravosudnim organima u Austriji, gdje su u međuvremenu pritvoreni i njegov brat i očuh.

Potraga za nestalom ženom nastavljena je i u Austriji i u Sloveniji. Austrijski istražitelji su juče nekoliko sati ispitivali osumnjičenog, koji je prvo ćutao, ali se poslije nekoliko sati ispitivanja slomio se i priznao ubistvo, naveli su austrijski mediji.