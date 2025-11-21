logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srebrenik: U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Srebrenik: U automobilu pronađeno tijelo muškarca

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U automobilu u centru Srebrenika pronađeno je tijelo muškarca, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Tijelo muškarca pronađeno u automobilu u Srebreniku Izvor: Shutterstock

Policiji je jutros oko 9.40 časova prijavljeno da se u automobilu u centru grada nalazi tijelo.

Na mjesto događaja upućena je patrotla policije i ekipa Službe hitne medicinske pomoći, koja je potvrdila navode prijave, a policija obezbijedila mjesto događaja.

Uviđaj, kojim će rukovoditi kantonalni tužilac, izvršiće uviđajna ekipa Policijske uprave Srebrenik.

Kako izvještava lokalni Radio Srebrenik, nezvanične informacije upućuju na to da je riječ o policijskom službeniku, ali njegov identitet još nije zvanično potvrđen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

srebrenik tijelo policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ