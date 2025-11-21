Srebrenik: U automobilu pronađeno tijelo muškarca

U automobilu u centru Srebrenika pronađeno je tijelo muškarca, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Policiji je jutros oko 9.40 časova prijavljeno da se u automobilu u centru grada nalazi tijelo.

Na mjesto događaja upućena je patrotla policije i ekipa Službe hitne medicinske pomoći, koja je potvrdila navode prijave, a policija obezbijedila mjesto događaja.

Uviđaj, kojim će rukovoditi kantonalni tužilac, izvršiće uviđajna ekipa Policijske uprave Srebrenik.

Kako izvještava lokalni Radio Srebrenik, nezvanične informacije upućuju na to da je riječ o policijskom službeniku, ali njegov identitet još nije zvanično potvrđen.