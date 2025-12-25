Prijetnje građanima iz Eko toplana: Ako Grad ne reaguje, temperature u stanovima će biti niže, a sezona će trajati kraće

Bez obzira što uredno plaćaju račune, Banjalučani bi se mogli suočiti sa nižim temperaturama u stanovima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Eko toplane Banjaluka pripremile su plan narednih koraka za ostatak sezone grijanja, koji predviđa konkretne mjere u slučaju da u kratkom roku ne dođe do neophodnih odluka Grada Banjaluka, upozoravajući da bi se one mogle direktno odraziti na krajnje korisnike.

Kako navode iz ovog preduzeća, u dosadašnjem režimu rada potrošačima se obezbjeđuju temperature grijanog prostora od 22 stepena Celzijusa i više, što je za najmanje dva stepena iznad temperatura propisanih Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije. Prema toj odluci, Eko toplane su u obavezi da obezbijede 20 stepeni Celzijusa, uz mogućnost odstupanja plus-minus jedan stepen.

Plan prilagođavanja temperature, kako ističu, predstavlja logičan naredni korak u skladu sa ranijim upozorenjima i najavama, a cilj mu je očuvanje stabilnosti sistema u okolnostima povećanih ukupnih troškova funkcionisanja. Ti troškovi, između ostalog, uključuju energente, električnu energiju, održavanje i pouzdanost sistema distribucije, dok se istovremeno čeka konkretna reakcija Grada Banjaluka.

U nedostatku uslova za stabilno funkcionisanje sistema, Eko toplane navode da će biti prinuđene da primijene prve mjere prilagođavanja, koje bi se najprije odnosile na temperaturu u objektima krajnjih korisnika. U prvoj fazi, sistem bi bio organizovan tako da se obezbjeđuje temperatura od oko 19 stepeni Celzijusa, što je za tri stepena niže u odnosu na trenutni režim. Grijanje u tom slučaju ne bi bilo prekinuto, ali bi u stanovima bilo osjetno hladnije, naročito u jutarnjim i večernjim časovima.

Ukoliko ni ovakav režim ne bi bio dovoljan da se grijna sezona stabilno privede kraju, planirana je mogućnost skraćenja broja dana grijanja, počevši od aprila, pa prema ranijem dijelu sezone, kako bi se raspoloživi resursi rasporedili do završetka zimskog perioda.

Kao krajnje nepoželjna opcija, razmatra se i dodatno sniženje temperature u stambenim prostorima na oko 17,5 stepeni Celzijusa, što je ispod standarda propisanog opštim tehničkim uslovima i mjera kojoj, kako naglašavaju, Eko toplane ne žele pribjegavati osim u slučaju potpune nužde.

Iz ovog preduzeća naglašavaju da navedene mjere nisu cilj, već isključivo rezervni mehanizam kako bi se obezbijedio kontinuitet grijne sezone i izbjegao potpuni prekid isporuke toplotne energije, uz minimalan uticaj na krajnje korisnike. Smatraju da se njihova primjena može u potpunosti izbjeći pravovremenom i konkretnom reakcijom Grada Banjaluka, u okviru njegove nadležnosti, kao strateškog partnera i suvlasnika sistema daljinskog grijanja.

Eko toplane podsjećaju da su o potrebi hitne reakcije obavijestile i gradonačelnika i Skupštinu grada, te ističu da se navedene mjere mogu spriječiti ukoliko se u kratkom roku obezbijede konkretna rješenja, koja su, kako navode, blagovremeno i u više navrata dostavljana Gradu.