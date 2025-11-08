Dio banjalučkog naselja Čaire bez grijanja, u Eko toplanama kažu - ima prečih kvarova

U dijelu banjalučkog naselja Čaire nema grijanja od petka. Iz Eko toplana kažu da znaju o čemu se radi, ali da je bilo "prečih kvarova".

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

U jednoj od zgrada u naselju Čaire, u kojoj se nalazi podstanica Eko toplana, grijanja nema više od 24 časa. U petak su u "kol centru" još i odgovarali na pozive stanara, kada je rečeno da je "pukla ekspanziona boca" i da se radi na rješavanju kvara.

Međutim, radijatori su hladni i danas, a kako se čini, stanari će se smrzavati do ponedjeljka.

"Na internet stranici Eko toplana nema nikakvog saopštenja ni informacije o ovome, a kol centar uspjeli smo dobiti tek danas popodne. Rečeno nam je da je kvar na ekspanzionoj posudi, ali da je bilo drugih, prečih radova i da grijanja neće biti do ponedjeljka", kažu stanari zgrade u kojoj nema grijanja.

Riječ je o dva ulaza sa po 15 stanova, odnosno najmanje 60 ljudi koji će vikend provesti nepotrebno trošeći struju ili se smrzavajući.

"Na pitanje da li imamo pravo da se žalimo, gospodin koji se javio na dežurni broj je rekao "svakako", a onda tražio da mu damo ime i prezime".

Inače, na sajtu ove institucije stoji da "isporuku toplotne energije zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži nemaju potrošači u dijelovima ulica Srpskih ustanika, Svetozara Markovića, Milana Karanovića, Braće Pantića, Milana Tepića, Dositeja Obradovića i Jovana Dučića".

Dodaju da su i "sve raspoložive ekipe su na terenu, kako bismo u što kraćem roku sanirali kvarove i uspostavili uredan režim isporuke", što je ogorčene stanare Omladinske još više razbjesnilo.

"Da li to znači da toplana radi kao šalter, samo radnim danom i samo prvu smjenu?", pitaju se.

Najavili su i žalbe, s obzirom da su se jednako smrzavali i cijelu prvu polovinu oktobra, kada su ih nadležni uvjeravali da je grijanje pušteno i tjerali da odluče "da li vjeruju njima ili rođenim očima".