Presuda u predmetu "Klaster": Godina zatvora i 40.000 KM kazne zbog trgovine diplomama

Autori Dušan Volaš Autori Vijesti
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je Denisa Pračića krivim za nedopuštenu trgovinu diplomama na visokoškolskoj ustanovi u Mostaru, nakon što je sa Tužilaštvom BiH potpisao sporazum o priznanju krivice.

Kupljena diploma Izvor: Shutterstock

Pračić je dobio godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 40.000 KM.

On je bio predmet akcije "Klaster", u okviru koje su uhapšeni brojni direktori, rektori i profesori privatnih visokoškolskih ustanova u BiH zbog sumnje u niz krivičnih djela vezanih za nezakonitu prodaju diploma.

"Nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije donio presudu kojom je optuženi oglašen krivim za više krivičnih djela. Utvrđeno je da je radnjama opisanim u iricanju presude počinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, u vezi s krivičnim djelima Nedopuštena trgovina i Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", navodi se u presudi.

Prema opisu presude, Pračić je od 2016. do februara 2023. godine, kao službena osoba Univerziteta "Victoria International University" Mostar, pravnog sljednika Univerziteta modernih znanosti "CKM" Mostar, zajedno sa drugim osobama, iskorištavao službeni položaj i retroaktivno unosio neistinite podatke u matične knjige ovih obrazovnih ustanova. Na taj način vršio je neovlaštenu kupoprodaju diploma, zvanja i titula osobama koje nisu prošle stvarni obrazovni proces.

"Radilo se o prodaji diploma, zvanja i titula, koje ne mogu biti predmet javnog prometa, osobama zainteresiranim za kupovinu i stjecanje tih diploma, zvanja i titula bez stvarnog provođenja obrazovnog procesa", ističe se u presudi.

Takođe, navodi se da je sve to rađeno bez prenosa znanja i sposobnosti kroz nastavu i naučno-istraživački rad, te bez validnog, konzistentnog i transparentnog ocjenjivanja znanja i sposobnosti studenata, čime nisu ispunjeni zakonski uvjeti za pohađanje i okončanje ciklusa visokog obrazovanja, što je suprotno ciljevima visokog obrazovanja propisanim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

