Zbog nepoštovanja marži kažnjene pumpe širom Srpske: Izrečene kazne veće od 848.000 KM

Republička tržišna inspekcija protekle sedmice izvršila je 130 kontrola formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a u 55 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Po tom osnovu su, kako je saopšteno iz Inspektorata, izrečene kazne u ukupnom iznosu od 825.000 KM.

Takođe, zbog drugih nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovne dokumentacije izrečene su dodatne kazne u iznosu od 23.200 KM.

Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela novu odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, kao i odluku koja se odnosi na marže u prometu određenih proizvoda, uključujući osnovne životne namirnice.

Među poslovnim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti nalaze se:

„Krajinapetrol“ AD Banja Luka

„Antunović AGS“ d.o.o. Brčko

„Nešković“ d.o.o. Bijeljina

„Tioil“ d.o.o. Vitez, PJ „Tiol Benz“ Banja Luka

„Sas petrol“ d.o.o. Ugljevik

„Dragstes“ d.o.o. Brčko

„Hifa Oil“ Tešanj

Hifa petrol“ Sarajevo

„Super petrol“ Banja Luka

„Nestro petrol“ d.o.o. Banja Luka

„Petrol BH Oil“ Sarajevo

„Pemaco“ d.o.o., PJ BS Mašići, Gradiška

„Bosna Impex“ d.o.o., PJ „Jova petrol“, Banja Luka

„COD Trade Kremenović“ d.o.o. Banja Luka

„Brčko gas“ d.o.o. Brčko

„Agrotehnika“ d.o.o. Bijeljina

„Milojević Gilje gas“ d.o.o. Bijeljina

„Eurobenz“ d.o.o. Banja Luka

„CSP“ d.o.o., PJ Potkozarje, Banja Luka

„Stević – Semberija“, Velika Obarska, Bijeljina

„MDrive“ d.o.o. Bijeljina

„MDI Company“ d.o.o. Bijeljina

„Kubik AS“, PJ Razboj, Srbac

„Mon Ami“ d.o.o. Kneževo

„MKM“ d.o.o., PJ BPS Kneževo

"N group“ d.o.o. Bijeljina

„Ina Holdina“ Doboj

„Gazprom“ PJ Doboj

„Bor petrol“ d.o.o. Kotor Varoš

„Eurogas“ d.o.o. Banja Luka

„Nada“ d.o.o. Derventa

„DKD Euro Kuzmanović“ d.o.o. Derventa

„Ristić Company“ d.o.o. Bijeljina

„Bingo petrol“ d.o.o. Tuzla, PJ Janja, Bijeljina

Iz Republičke tržišne inspekcije poručuju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, te apeluju na trgovce da usklade cijene i poštuju propisane marže kako bi izbjegli sankcije.

(Mondo)