Zbog nepoštovanja marži kažnjene pumpe širom Srpske: Izrečene kazne veće od 848.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Republička tržišna inspekcija protekle sedmice izvršila je 130 kontrola formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a u 55 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Po tom osnovu su, kako je saopšteno iz Inspektorata, izrečene kazne u ukupnom iznosu od 825.000 KM.

Takođe, zbog drugih nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovne dokumentacije izrečene su dodatne kazne u iznosu od 23.200 KM.

Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela novu odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, kao i odluku koja se odnosi na marže u prometu određenih proizvoda, uključujući osnovne životne namirnice.

Među poslovnim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti nalaze se:

  • „Krajinapetrol“ AD Banja Luka
  • „Antunović AGS“ d.o.o. Brčko
  • „Nešković“ d.o.o. Bijeljina
  • „Tioil“ d.o.o. Vitez, PJ „Tiol Benz“ Banja Luka
  • „Sas petrol“ d.o.o. Ugljevik
  • „Dragstes“ d.o.o. Brčko
  • „Hifa Oil“ Tešanj
  • Hifa petrol“ Sarajevo
  • „Super petrol“ Banja Luka
  • „Nestro petrol“ d.o.o. Banja Luka
  • „Petrol BH Oil“ Sarajevo
  • „Pemaco“ d.o.o., PJ BS Mašići, Gradiška
  • „Bosna Impex“ d.o.o., PJ „Jova petrol“, Banja Luka
  • „COD Trade Kremenović“ d.o.o. Banja Luka
  • „Brčko gas“ d.o.o. Brčko
  • „Agrotehnika“ d.o.o. Bijeljina
  • „Milojević Gilje gas“ d.o.o. Bijeljina
  • „Eurobenz“ d.o.o. Banja Luka
  • „CSP“ d.o.o., PJ Potkozarje, Banja Luka
  • „Stević – Semberija“, Velika Obarska, Bijeljina
  • „MDrive“ d.o.o. Bijeljina
  • „MDI Company“ d.o.o. Bijeljina
  • „Kubik AS“, PJ Razboj, Srbac
  • „Mon Ami“ d.o.o. Kneževo
  • „MKM“ d.o.o., PJ BPS Kneževo
  • "N group“ d.o.o. Bijeljina
  • „Ina Holdina“ Doboj
  • „Gazprom“ PJ Doboj
  • „Bor petrol“ d.o.o. Kotor Varoš
  • „Eurogas“ d.o.o. Banja Luka
  • „Nada“ d.o.o. Derventa
  • „DKD Euro Kuzmanović“ d.o.o. Derventa
  • „Ristić Company“ d.o.o. Bijeljina
  • „Bingo petrol“ d.o.o. Tuzla, PJ Janja, Bijeljina

Iz Republičke tržišne inspekcije poručuju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, te apeluju na trgovce da usklade cijene i poštuju propisane marže kako bi izbjegli sankcije.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ