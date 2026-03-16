Zbog nepoštovanja marži kažnjene pumpe širom Srpske: Izrečene kazne veće od 848.000 KM

Republička tržišna inspekcija protekle sedmice izvršila je 130 kontrola formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a u 55 slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali propisanih marži.
Po tom osnovu su, kako je saopšteno iz Inspektorata, izrečene kazne u ukupnom iznosu od 825.000 KM.
Takođe, zbog drugih nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovne dokumentacije izrečene su dodatne kazne u iznosu od 23.200 KM.
Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela novu odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, kao i odluku koja se odnosi na marže u prometu određenih proizvoda, uključujući osnovne životne namirnice.
Među poslovnim subjektima kod kojih su utvrđene nepravilnosti nalaze se:
- „Krajinapetrol“ AD Banja Luka
- „Antunović AGS“ d.o.o. Brčko
- „Nešković“ d.o.o. Bijeljina
- „Tioil“ d.o.o. Vitez, PJ „Tiol Benz“ Banja Luka
- „Sas petrol“ d.o.o. Ugljevik
- „Dragstes“ d.o.o. Brčko
- „Hifa Oil“ Tešanj
- Hifa petrol“ Sarajevo
- „Super petrol“ Banja Luka
- „Nestro petrol“ d.o.o. Banja Luka
- „Petrol BH Oil“ Sarajevo
- „Pemaco“ d.o.o., PJ BS Mašići, Gradiška
- „Bosna Impex“ d.o.o., PJ „Jova petrol“, Banja Luka
- „COD Trade Kremenović“ d.o.o. Banja Luka
- „Brčko gas“ d.o.o. Brčko
- „Agrotehnika“ d.o.o. Bijeljina
- „Milojević Gilje gas“ d.o.o. Bijeljina
- „Eurobenz“ d.o.o. Banja Luka
- „CSP“ d.o.o., PJ Potkozarje, Banja Luka
- „Stević – Semberija“, Velika Obarska, Bijeljina
- „MDrive“ d.o.o. Bijeljina
- „MDI Company“ d.o.o. Bijeljina
- „Kubik AS“, PJ Razboj, Srbac
- „Mon Ami“ d.o.o. Kneževo
- „MKM“ d.o.o., PJ BPS Kneževo
- "N group“ d.o.o. Bijeljina
- „Ina Holdina“ Doboj
- „Gazprom“ PJ Doboj
- „Bor petrol“ d.o.o. Kotor Varoš
- „Eurogas“ d.o.o. Banja Luka
- „Nada“ d.o.o. Derventa
- „DKD Euro Kuzmanović“ d.o.o. Derventa
- „Ristić Company“ d.o.o. Bijeljina
- „Bingo petrol“ d.o.o. Tuzla, PJ Janja, Bijeljina
Iz Republičke tržišne inspekcije poručuju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, te apeluju na trgovce da usklade cijene i poštuju propisane marže kako bi izbjegli sankcije.
(Mondo)