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Kraj rata na Bliskom istoku na pomolu? Pakistan tvrdi da su SAD i Iran nadomak sporazuma

Kraj rata na Bliskom istoku na pomolu? Pakistan tvrdi da su SAD i Iran nadomak sporazuma

Autor Aleksandar Blagić
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Premijer Pakistana saopštio da je nikad bliži kraj rata na Bliskom istoku.

Pakistan tvrdi da su sad i iran nadomak sporazuma Izvor: Shutterstock/printscreen

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif se oglasio na svom "X" nalogu povodom današnjeg incidenta sa pojedinim medijima u Iranu kada su procurile odredbe sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku. Zamolio je za strpljenje i otkrio je da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži.

"Dok traju pregovori uz posredstvo Pakistana, mi smo u potpunosti svjesni kampanje dezinformacija koje sabotiraju mirovni sporazum. Na stranu ta buka, možemo da potvrdimo da je finalna verzija mirovnog sporazuma postignuta i Pakistan sada radi sa obe strane na finalizaciji narednog koraka. Mir nikada nije bio bliži nego sad", naveo je premijer Pakistana.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Sjedinjene Države i Iran za vikend bi navodno trebalo da potpišu sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine.

Nekoliko američkih aviona je danas navodno poletjelo ka Ženevi u Švajcarskoj gdje bi trebalo da se održe završni pregovori sa Iranom, a američku delegaciju predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens.

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Tagovi

Iran SAD pregovori Pakistan

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