Premijer Pakistana saopštio da je nikad bliži kraj rata na Bliskom istoku.

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Premijer Pakistana Šehbaz Šarif se oglasio na svom "X" nalogu povodom današnjeg incidenta sa pojedinim medijima u Iranu kada su procurile odredbe sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku. Zamolio je za strpljenje i otkrio je da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži.

"Dok traju pregovori uz posredstvo Pakistana, mi smo u potpunosti svjesni kampanje dezinformacija koje sabotiraju mirovni sporazum. Na stranu ta buka, možemo da potvrdimo da je finalna verzija mirovnog sporazuma postignuta i Pakistan sada radi sa obe strane na finalizaciji narednog koraka. Mir nikada nije bio bliži nego sad", naveo je premijer Pakistana.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz)June 12, 2026

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Vidi opis Kraj rata na Bliskom istoku na pomolu? Pakistan tvrdi da su SAD i Iran nadomak sporazuma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Da podsjetimo, Sjedinjene Države i Iran za vikend bi navodno trebalo da potpišu sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine.

Nekoliko američkih aviona je danas navodno poletjelo ka Ženevi u Švajcarskoj gdje bi trebalo da se održe završni pregovori sa Iranom, a američku delegaciju predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens.