Preokret na pomolu: Iran i SAD postigli načelni sporazum, Tramp otkazao vojne udare

Veliki diplomatski preokret! Iran i Vašington su na korak do istorijskog dogovora.
Svijet je bio na ivici totalnog rata, a onda je u četvrtak stigao ogroman preokret na Bliskom istoku. Iran je obavijestio međunarodne posrednike da je u pregovorima sa Vašingtonom postignut "načelni sporazum", nakon što su dvije strane drastično približile svoje stavove, ekskluzivno saznaje Axios.
Izvori upućeni u diplomatske kanale navode da je ključni napredak postignut oko tri goruća pitanja: ponovnog otvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza, odmrzavanja iranske imovine u inostranstvu i postavljanja okvira za nove nuklearne pregovore.
Sve ove ključne stavke sprovodile bi se tokom privremenog, 60-dnevnog prekida vatre, a cijela operacija dogovorena je uz direktno posredovanje Katara.
Čeka se samo odluka vrhovnog vođe
Katarski i iranski zvaničnici su, prema izvorima iz diplomatskih krugova, usaglasili konačni tekst sporazuma za koji vjeruju da je u potpunosti prihvatljiv i za Bijelu kuću. Lopta je sada na terenu Teherana – čeka se samo zvanično odobrenje iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija.
Da je situacija u potpunosti pacifikovana potvrdio je i sam američki predsjednik Donald Tramp. Nakon što je samo noć ranije najavljivao razorne udare na iransku teritoriju i preuzimanje naftnih postrojenja, Tramp je hitno otkazao sve planirane vojne operacije.
Američki lider je javno poručio da je sporazum "gotovo u potpunosti zaključen" i najavio da će ceremonija potpisivanja ovog dokumenta biti objavljena "veoma brzo".