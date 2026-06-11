Preokret na pomolu: Iran i SAD postigli načelni sporazum, Tramp otkazao vojne udare

Veliki diplomatski preokret! Iran i Vašington su na korak do istorijskog dogovora.

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Svijet je bio na ivici totalnog rata, a onda je u četvrtak stigao ogroman preokret na Bliskom istoku. Iran je obavijestio međunarodne posrednike da je u pregovorima sa Vašingtonom postignut "načelni sporazum", nakon što su dvije strane drastično približile svoje stavove, ekskluzivno saznaje Axios.

Izvori upućeni u diplomatske kanale navode da je ključni napredak postignut oko tri goruća pitanja: ponovnog otvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza, odmrzavanja iranske imovine u inostranstvu i postavljanja okvira za nove nuklearne pregovore.

Sve ove ključne stavke sprovodile bi se tokom privremenog, 60-dnevnog prekida vatre, a cijela operacija dogovorena je uz direktno posredovanje Katara.

Čeka se samo odluka vrhovnog vođe

Katarski i iranski zvaničnici su, prema izvorima iz diplomatskih krugova, usaglasili konačni tekst sporazuma za koji vjeruju da je u potpunosti prihvatljiv i za Bijelu kuću. Lopta je sada na terenu Teherana – čeka se samo zvanično odobrenje iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija.

Da je situacija u potpunosti pacifikovana potvrdio je i sam američki predsjednik Donald Tramp. Nakon što je samo noć ranije najavljivao razorne udare na iransku teritoriju i preuzimanje naftnih postrojenja, Tramp je hitno otkazao sve planirane vojne operacije.

Američki lider je javno poručio da je sporazum "gotovo u potpunosti zaključen" i najavio da će ceremonija potpisivanja ovog dokumenta biti objavljena "veoma brzo".