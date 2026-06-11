Teheran povukao dramatičan potez: Ormuski moreuz zatvoren za sve brodove

Teheran je zatvorio Ormuski moreuz za prolazak brodova do daljeg, saopštila je iranska Uprava za moreuze u Persijskom zalivu.

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U saopštenju objavljenom na "Iksu" navodi se da je moreuz zatvoren zbog tenzija sa SAD i relevantnih saopštenja Oružanih snaga Irana.

"One koji su predali zahtjev za prolazak molimo da ostanu strpljivi i čekaju dalja saopštenja", dodaje se u objavi.

Iz štaba "Hatam el Anbija" Oružanih snaga Irana ranije danas je saopšteno da je Teheran odlučio da zatvori Ormuski moreuz za sve brodove nakon novih američkih napada na Iran.

(Srna)