"Napašćemo jako, imamo pravo na to": Amerika najavila novi udar na Iran

Donald Tramp najavio je novi napad na Iran pod izgovorom da "ima pravo na to" s obzirom na to da je Iran o dronom oborio helikopter Apač kod obale Omana.

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Novinari u Ovalnom kabinetu zamolili su američkog predsjednika Donalda Trampa da pojasni raniju izjavu da će Iran "morati da plati cijenu".

"Pa, napašćemo ih, napašćemo ih veoma snažno", rekao je Tramp.

Na pitanje da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je odgovorio:

"Da, pa, s obzirom na helikopter, pretpostavljam da imamo pravo na to", objasnio je.

Tramp je ranije optužio Iran da je dronom oborio helikopter Apač kod obale Omana.

"Juče smo ih snažno udarili i danas ćemo ih ponovo snažno udariti, u slučaju da ste propustili, u slučaju da niste uključili televizor", istakao je Tramp..

Tramp je ranije rekao da bi bilo glupo najavljivati napade prije nego što budu izvršeni.

"Trebalo bi da potpišu svoj sporazum. To je dobar dogovor", rekao je Tramp, dodajući da sporazum zabranjuje Iranu da ikada posjeduje nuklearno oružje.

Tvrdio je da je sporazum "u potpunosti ispregovarao", ali da Iran "oklijeva i oklijeva".