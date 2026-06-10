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"Dron udario u letjelicu i zaglavio se između dva pilota, pa se zapalio": Tramp o obaranju američkog helikoptera

"Dron udario u letjelicu i zaglavio se između dva pilota, pa se zapalio": Tramp o obaranju američkog helikoptera

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp izneo je nove tvrdnje o incidentu u Ormuskom moreuzu, navodeći da se iranski dron nakon udara zaglavio između dvojice pilota helikoptera Apač.

Tramp otkrio nove detalje obaranja Apača: „Dron se zaglavio između dva pilota“ Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp iznio je nove tvrdnje o obaranju američkog vojnog helikoptera Apač, za koje odgovornost pripisuje Iranu.

U razgovoru za Foks njuz, Tramp je rekao da se iranski dron koji je udario u letjelicu "zaglavio između dva pilota". Prema njegovim riječima, dron se zapalio nakon udara, ali nije eksplodirao, što je omogućilo posadi da spusti helikopter u vodu.

Preživljavanje dvojice pilota opisao je kao "pravo čudo". Helikopter Apač, koji je obavljao patrolnu misiju u Ormuskom moreuzu, kod obale Omana, oboren je tokom incidenta.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je za CNN da je američku letjelicu pogodio iranski dron Šahed. Jedan američki zvaničnik, koji nije želio da bude imenovan, rekao je da još nije utvrđeno da li je Apač bio namjerna meta ili je oboren slučajno.

Spašavanje posade

Dva člana posade iz mora je izvukla mornarička bespilotna letjelica. Ovo je prvi gubitak helikoptera Apač od početka sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Incident se dogodio nakon novog pogoršanja situacije u regionu, gdje su Iran i Izrael razmijenili prve direktne udare od početka primirja tokom vikenda.

Teheran je zavlačio Sjedinjene Države

Američki predsjednik je potvrdio Foks njuzu da razmatra proširenje vojnih operacija protiv Irana nakon što mirovni pregovori nisu uspjeli da ostvare željeni napredak.

"Mogao bih da nastavim. Imali su priliku da potpišu sporazum i prežive", rekao je Tramp.

Dodao je da se približava odluci o mogućim napadima na iranske elektrane i mostove. Takođe je optužio iransko rukovodstvo da namerno odugovlači pregovore. Tvrdi da je Teheran "zavlačio Sjedinjene Države" tokom razgovora i da je postignut veoma mali napredak.

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Tagovi

SAD Iran helikopter dron

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