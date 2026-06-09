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Mornarički dron spasio pilote nakon pada helikoptera "Apač" kod Omana

Mornarički dron spasio pilote nakon pada helikoptera "Apač" kod Omana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Američki mornarički dron pronašao je i spasio dva člana posade helikoptera "AH-64 Apač" koji se srušio u vodama kod obale Omana tokom patrolne misije.

Američki dron spasio posadu helikoptera "Apač" nakon pada u blizini Omana Izvor: saronic.com

Američki mornarički dron pronašao je i spasio dva člana posade jurišnog helikoptera "AH-64 Apač" koji se srušio u vodama u blizini obale Omana, saopštila je Centralna komanda američke vojske.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije je potvrdio da su oba pilota dobro i da su preživjela nesreću.

Prema navodima američke vojske, helikopter se srušio oko tri časa ujutro po lokalnom vremenu u utorak, dok je obavljao patrolnu misiju iznad regionalnih voda u blizini Omana.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran sinoć oborio američki borbeni helikopter iznad Ormuskog morezuza i da će Amerika uzvratiti.

"Upravo me je naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć oborili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera `apač` dok je patrolirao iznad Ormuskog moreuza", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da je nužno da SAD odgovore na ovaj napad.

U akciji spasavanja ključnu ulogu imao je autonomni mornarički dron koji je prvi stigao do mjesta nesreće.

"Dron je prevezao posadu helikoptera do lokacije gdje su se ukrcali u drugi helikopter", izjavio je portparol Centralne komande SAD kapetan Tim Hokins.

On je naveo da je upravo ovaj dron izabran za spasilačku misiju zbog svoje blizine mjestu nesreće, kao i operativnih sposobnosti koje posjeduje.

Američka vojska saopštila je da je riječ o bespilotnom plovilu koje koristi američka mornarica, dok proizvođač "Saronik" na svojoj internet stranici navodi da se radi o autonomnom površinskom plovilu dužine 7,3 metra.

Prema dostupnim podacima, dron može da nosi do 454 kilograma tereta i da pređe udaljenost do 1.800 kilometara bez posade.

Ovaj događaj predstavlja jedan od rijetkih slučajeva u kojem je autonomno plovilo direktno učestvovalo u spasavanju ljudskih života nakon vojne vazduhoplovne nesreće.

Istraga o okolnostima pada helikoptera je u toku.

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Tagovi

oman Ormuski moreuz helikopter dron SAD spašavanje

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