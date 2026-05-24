Čitaoci reporteri

SAD i Iran blizu sporazuma: Teheran poručuje da Ormuski moreuz ostaje pod njegovom kontrolom

Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
Američki i iranski zvaničnici navodno su blizu postizanja sporazuma kojim bi bilo riješeno pitanje iranskog nuklearnog programa i Ormuskog moreuza, dok Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad prolazom.

Sjedinjene Američke Države blizu su postizanja sporazuma sa Iranom kojim bi bio okončan rat, ponovo otvoren Ormuski moreuz i riješeno pitanje iranskih zaliha visokoobogaćenog uranijuma, prenio je Asošijeted pres pozivajući se na regionalne zvaničnike.

Prema navodima izvora, detalji i vremenski rokovi sporazuma trebalo bi naknadno da budu definisani.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je tokom posjete Indiji da je u pregovorima postignut "značajan, iako ne i konačan napredak", ističući da svijet više ne mora da strahuje da bi Iran mogao razviti nuklearno oružje.

Detalje mogućeg sporazuma nije iznosio ni američki predsjednik Donald Tramp, koji je u subotu rekao da je dogovor sa Iranom o okončanju rata "u velikoj mjeri ispregovaran", te da se trenutno razmatraju završni aspekti i detalji.

Tramp je naveo da je tim povodom razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina, kao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Teheran zvanično nije komentarisao Trampove izjave, ali je portparol iranske vojne komande Ebrahim Zolfagari odbacio tvrdnje da će Ormuski moreuz biti otvoren u okviru sporazuma.

"Ormuski moreuz ostaće u potpunosti pod iranskom kontrolom. Mi odlučujemo ko prolazi, kada i kako", poručio je Zolfagari na društvenoj mreži Iks.

Sličan stav prenijela je i iranska novinska agencija Fars, bliska Korpusu islamske revolucionarne garde, navodeći da će Ormuski moreuz ostati pod upravom Teherana i da su tvrdnje o njegovom ponovnom otvaranju "nepotpune i neskladne sa stvarnošću".

Istovremeno, "Njujork tajms", pozivajući se na američke zvaničnike, objavio je da je Iran navodno pristao da se odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma, što predstavlja jedan od ključnih zahtjeva Vašingtona.

Prema pisanju Rojtersa, formalni odgovor SAD na najnoviji iranski prijedlog, koji je dostavljen preko pakistanskih posrednika, očekuje se tokom dana.

