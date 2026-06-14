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Raste opasnost od poplava: Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju (VIDEO)

Raste opasnost od poplava: Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jako nevrijeme zahvatilo je danas istočni dio Slovenije gdje su obilne padavine dovele do problema u saobraćaju, a meteorolozi su upozorili da bi večeras oluja mogla da se prošire ka centralnim dijelovima zemlje.

Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju Izvor: Screenshot/Meteoinfo Slovenija

Agencija za životnu sredinu Slovenije (Arso) izdala je narandžasto upozorenje za sjeveroistočni dio zemlje.

Arso je upozorio da bi oluja, naročito na sjeveroistoku zemlje, mogla da izazove nagli porast vodostaja bujičnih tokova i manjih rijeka.

Izlivanje bujčnih voda očekuje se i u centralnoj i istočnoj Sloveniji, posebno u slivovima srednje i donje Save, Savinje i Drave. 

(Srna)

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Tagovi

Slovenija nevrijeme

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