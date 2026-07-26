Ulovili soma od 18,5 kilograma i osvojili "Bilećku somovijadu"

Marko Mačkić i Predrag Kašiković iz Trebinja pobjednici su, drugu godinu zaredom, "Bilećke somovijade" koja je ove godine okupila 47 posada i više od 130 učesnika.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Pobjednički dvojac do trijumfa je stigao sa četiri ulovljena soma, među kojima se izdvojio i primjerak težak 18,5 kilograma.

Mačkić je nakon pobjede rekao Srni da za vrhunski rezultat nije dovoljno samo znanje i da iza ovog uspjeha stoje mjeseci priprema, svakodnevni boravci na vodi, detaljno poznavanje Bilećkog jezera i pažljivo isplanirana taktika.

"Da biste ostvarili vrhunski rezultat morate imati dobro znanje, veliko iskustvo i samopouzdanje", naveo je Mačkić.

Pobjednici su zahvalili organizatorima na odlično organizovanoj manifestaciji, kao i svima koji ulažu napore u borbu protiv krivolova i očuvanje ribljeg fonda Bilećkog jezera.

Oni su istakli da je Bilećko jezero jedan od najvećih ribolovnih bisera ovog dijela Evrope koji se mora sačuvati za buduće generacije.

Organizator "somovijade" koja je juče održana na Bilećkom jezeru, je Sportsko-ribolovno društvo Bileća i Turistička organizacija opštine Bileća.