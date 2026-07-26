logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ulovili soma od 18,5 kilograma i osvojili "Bilećku somovijadu"

Ulovili soma od 18,5 kilograma i osvojili "Bilećku somovijadu"

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Marko Mačkić i Predrag Kašiković iz Trebinja pobjednici su, drugu godinu zaredom, "Bilećke somovijade" koja je ove godine okupila 47 posada i više od 130 učesnika.

Srn2026-7-26_1710178_0.jpg Izvor: Srna/Milena Koprivica

Pobjednički dvojac do trijumfa je stigao sa četiri ulovljena soma, među kojima se izdvojio i primjerak težak 18,5 kilograma.

Mačkić je nakon pobjede rekao Srni da za vrhunski rezultat nije dovoljno samo znanje i da iza ovog uspjeha stoje mjeseci priprema, svakodnevni boravci na vodi, detaljno poznavanje Bilećkog jezera i pažljivo isplanirana taktika.

"Da biste ostvarili vrhunski rezultat morate imati dobro znanje, veliko iskustvo i samopouzdanje", naveo je Mačkić.

Pobjednici su zahvalili organizatorima na odlično organizovanoj manifestaciji, kao i svima koji ulažu napore u borbu protiv krivolova i očuvanje ribljeg fonda Bilećkog jezera.

Oni su istakli da je Bilećko jezero jedan od najvećih ribolovnih bisera ovog dijela Evrope koji se mora sačuvati za buduće generacije.

Organizator "somovijade" koja je juče održana na Bilećkom jezeru, je Sportsko-ribolovno društvo Bileća i Turistička organizacija opštine Bileća.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bileća som pecanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ