Đokić najavio izgradnju nove hidroelektrane "Bileća"

Ministar Petar Đokić najavio je planove za izgradnju hidroelektrane „Bileća“

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je danas u Bileći da je u narednom periodu u planu izgradnja nove hidroelektrane "Bileća", te istakao da i opština Gacko treba da razvija nove energetske objekte.

"U opštini Bileća su posljednjih desetak godina ostvarene velike i istorijske investicije u energetici, a uloženo je oko 140 miliona KM u više energetskih projekata", rekao je Đokić novinarima.

On je istakao da se na području Bileće, Nevesinja i Berkovića sada gradi Hidroelektrana "Dabar", koja je ušla u posljednju godinu izgradnje i da se očekuje da sljedeće godine, ako ne bude nekih vanrednih okolnosti, taj projekat bude završen.

Đokić je najavio da ima i nekoliko inicijativa za izgradnju novih velikih solarnih elektrana u Bileći.

Đokić je dodao da i opština Gacko treba da razvija nove energetske objekte jer je Termoelektrana "Gacko" stara 42 godine i jednog dana će morati da prestane sa radom za više od 25 godina, iako se nije odustalo od izgradnje novog termobloka u Gacku.

Podsjetio je da je u posljednjih 11 godina u Republici Srpskoj u oblasti energetike uloženo 2,8 milijardi KM, što u regionu ne rade ni mnogo veće države.