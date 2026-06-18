Od hidroelektrana do gasovoda: Đokić najavio novi investicioni ciklus vrijedan šest milijardi KM

Republika Srpska je posljednjih 12 godina u različite projekte u oblasti energetike uspjela da investira 2,8 milijardi KM, a u tom sektoru u narednih pet godina može da ostvari investicije od šest milijardi KM, izjavio je danas ministar energetike i rudarstva Petar Đokić

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"To nisu uspjele ni mnogo razvijenije države da postignu, taj nivo investiranja. To su brojni projekti od kojih neki ulaze u završnu godinu realizacije, kao što su hidroelektrane `Bistrica` i `Dabar`", rekao je Đokić na otvaranju konferencije "Trebinje 2026: Gradimo region".

On je naglasio da Republika Srpska time sprovodi i kreira investicionu politiku u skladu sa modernim i zahtjevnim evropskim i drugim standardima i okreće se energetskoj tranziciji koja podstiče "zelenu energiju", ali i čuva tradicionalnu rudarsku i termoelektričnu proizvodnju struje.

"Republika Srpska je otvorena za nova partnerstva i interes da ovdje ulažu pokazuju ne samo evropske, nego i kineske i američke kompanije u posljednje vrijeme", rekao je Đokić.

On je istakao da je to rezultat opšte politike koja je u Republici Srpskoj postala realnost i otvara nove velike mogućnosti.

Đokić je naveo da je u toku realizacija velikog energetskog projekta magistralnog gasovoda vrijednog više od milijardu KM, koji će bitno promijeniti život u opštinama širom Srpske, a sekundarna mreža doprinijeti novom investiranju od 2,5 milijardi KM.

"Republika Srpska će u narednom periodu biti regija koja će se prepoznavati po građenju. To je velika šansa i za sve u regionu da budu dio velikog procesa građenja", poručio je Đokić.

On je naglasio da graditi mogu samo oni koji imaju viziju.

Istakao je da je ova konferencija važna jer podstiče na dugoročno razmišljanje, povezivanje i saradnju, te da vizije budu pretvorene u konkretne projekte i stvarne rezultate.

Đokić je naglasio da Republika Srpska živi svoj razvojni put. "Uprkos izazovima, nastavljamo da ulažemo u infrastrukturu, privredu, energetiku, obrazovanje i razvoj lokalnih zajednica. Naš cilj je da stvorimo uslove u kojima će ljudi ovdje ostajati, raditi, osnivati porodice i planirati budućnost", istakao je Đokić.

On je napomenuo da su u tom procesu ključni partnerstvo, razmjena iskustava i međusobno povjerenje. "Najveći rezultati nikada ne nastaju izolovano, već kao plod zajedničkog rada institucija, privrede i lokalnih zajednica", rekao je Đokić.

On je izrazio uvjerenje da će ova konferencija biti prilika ne samo za razmjenu ideja, već i za stvaranje novih partnerstava i inicijativa koje će doprinijeti ukupnom razvoju regiona.

(Srna)