Vlada RS odobrila 147 miliona KM za javne investicije, škole i mlade u 2026.

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluke o prioritetnim projektima za finansiranje iz Budžeta RS u 2026. godini, te o raspodjeli sredstava za škole, mlade i poljoprivredne obrazovne centre.

Izvor: Biro Vlade RS za odnose s javnošću

Ukupno je za javne investicije planirano 147,7 miliona KM, od čega će se dio sredstava usmjeriti na kapitalne projekte u Laktašima, Zvorniku, Bratuncu i Doboju, izgradnju Policijske stanice u Srpcu, te rehabilitaciju magistralnog puta Srbac–Razboj.

Vlada je usvojila i informaciju o finansiranju asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju, za šta će Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija obezbijediti 5,6 miliona KM. Planirana je i analiza uticaja angažovanja asistenata, uz moguće izmjene zakonskih i podzakonskih akata za narednu školsku godinu.

Takođe, odobrena su sredstva za investiciono održavanje i opremanje osnovnih škola – ukupno 355.404 KM za sanaciju krova i nabavku kotlova u više škola širom RS. Za podršku mladima u stambenom zbrinjavanju opredijeljeno je 400.000 KM kroz subvenciju kamatne stope.

Vlada je izdvojila i 49.300 KM za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi u JU Poljoprivrednoj i medicinskoj školi Bijeljina. Sredstva će omogućiti nabavku savremene mehanizacije za praktičnu nastavu učenika, čime će se poboljšati proces proizvodnje i upoznavanje mladih sa savremenim poljoprivrednim tehnologijama.