Vlada RS proglasila 14. januar neradnim danom

Vlada Republike Srpske proglasila je srijedu, 14. januara 2026. godine, neradnim danom povodom obilježavanja Nove godine po julijanskom kalendaru.

Izvor: Vlada RS

Tog dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, kao i drugi subjekti koji Novu godinu obilježavaju prema julijanskom kalendaru.

Iz Vlade su naveli da su rukovodioci navedenih organa i institucija obavezni da do kraja kalendarske godine organizuju rad na način kojim će biti obezbijeđeno ostvarivanje punog godišnjeg fonda radnih dana.