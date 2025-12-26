Sjednica Vlade RS: Najniža plata 1.000 KM od 2026, novi praznik u RS i investicije u energetiku i saobraćaj...

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banjaluci utvrdila je Nacrt zakona o ugostiteljstvu, usvojila Program javnih investicija za period 2026–2028. vrijedan 8,6 milijardi KM, te donijela odluku o povećanju najniže plate na 1.000 KM neto od 2026. godine.

Izvor: Vlada RS

Takođe, donesen je niz odluka iz oblasti socijalne zaštite, lokalne samouprave, energetike, zdravstva i zaštite životne sredine.

Vlada je donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2026. godinu. Najniža plata utvrđena je u bruto iznosu od 1.476,23 KM, odnosno 1.000 KM neto. Za poslove koji zahtijevaju najmanje srednje obrazovanje u trajanju od tri godine najniža plata iznosi 1.050 KM neto, dok je za poslove sa četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem utvrđen iznos od 1.100 KM. Najniža plata za poslove za koje je potrebno više obrazovanje iznosi 1.350 KM, a za visoko obrazovanje 1.450 KM neto.

Novi praznik

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Program obilježavanja značajnih istorijskih događaja i događaja vezanih za znamenite ličnosti iz oslobodilačkih ratova, koji je predložio Odbor Vlade RS za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

U okviru programa, kao poseban događaj uvršten je „Dan Republike i Dan boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata“, koji će se obilježavati 5, 8, 9. i 10. januara.

Istovremeno, došlo je i do izmjena u nazivima pojedinih istorijskih datuma. Događaj koji se ranije obilježavao pod nazivom „Prvi srpski ustanak – Dan boraca Republike Srpske i Sretenje – Dan državnosti Republike Srbije i Dan državnosti Republike Srpske“, preimenovan je u „Sretenje – Dan državnosti Republike Srbije i Dan državnosti Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova“.

Takođe, obilježavanje „Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulaska srpske vojske u Banjaluku 1918. godine“ razdvaja se na dva posebna događaja – „Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu“ i „Dan ulaska srpske vojske u Banjaluku 1918. godine“, koji će se ubuduće obilježavati odvojeno.

Nacrt zakona o ugostiteljstvu

Utvrđenim Nacrtom zakona o ugostiteljstvu dodatno se uređuje sistem obavljanja ugostiteljske djelatnosti s ciljem obezbjeđivanja jednakih i transparentnih uslova poslovanja, suzbijanja sive ekonomije i jačanja fiskalne discipline, unapređenja kvaliteta usluga i zaštite potrošača. Zakonom se definišu vrste ugostiteljskih objekata, oblici pružanja usluga i uslovi rada, te uvodi jedinstveni elektronski informacioni sistem za evidenciju ugostiteljskih objekata, gostiju i boravišne takse.

Posebno se sistemski uređuje rad salona za posebne prilike, a po prvi put definiše se i degustacioni prostor koji omogućava ugostiteljima na selu da nude hranu i piće iz sopstvene poljoprivredne proizvodnje bez obaveze pružanja usluge smještaja.

Program javnih investicija 2026–2028

Vlada je usvojila Prijedlog programa javnih investicija za period od 2026. do 2028. godine, u okviru kojeg su ministarstva i institucije uvrstile 184 projekta, ukupne vrijednosti 8,6 milijardi KM. Opštine i gradovi su kandidovali dodatna 403 projekta, sa planiranim ulaganjima od 858,8 miliona KM. Do 2028. godine ugovorene su investicije sa obezbijeđenim finansiranjem u iznosu od 3,1 milijardu KM, dok su dodatne prioritetne potrebe bez obezbijeđenih izvora procijenjene na 5,5 milijardi KM. Najveći dio ulaganja planiran je u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.

Energetika i saobraćaj među najvećim ulaganjima

U oblasti energetike najveća ulaganja planirana su za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela, hidroelektrane Dabar i solarne fotonaponske elektrane „Trebinje 1“. U sektoru saobraćaja ukupna vrijednost ulaganja iznosi 1,9 milijardi KM, a najveći projekti odnose se na izgradnju mreže autoputeva na dionicama Brčko–Vukosavlje, Brčko–Bijeljina i Bijeljina–Rača, kao i na modernizaciju željezničke infrastrukture.

Podrška nerazvijenim opštinama i socijalne mjere

Vlada je donijela odluku o isplati 750.000 KM nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za četvrti kvartal ove godine, kao i odluku o sufinansiranju projekata u ovim opštinama u iznosu od 101.750 KM. Usvojen je i zaključak o donaciji 500.000 kilograma brašna iz interventnih nabavki Crvenom krstu i javnim kuhinjama, vrijedne oko 660.000 KM, te rješenje o realokaciji 200.000 KM iz Budžetske rezerve za humanitarnu akciju „S ljubavlju hrabrim srcima“.

Zdravstvo, energetika i životna sredina

Na sjednici su prihvaćene informacije o Mapi puta za unapređenje primarne zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj za period 2026–2036. godine i o završetku projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2025“. Usvojena je i informacija o dodjeli dva miliona KM podsticaja privrednim društvima iz oblasti energetike i rudarstva, kao i odluke koje se odnose na raspodjelu šumskih drvnih sortimenata u 2026. godini.

Cijene autobuskih stanica i ekološki projekti

Vlada je donijela Uredbu o cjenovniku usluga autobuskih stanica u Republici Srpskoj s ciljem transparentnog i jedinstvenog utvrđivanja cijena, te Odluku o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za sufinansiranje projekata u oblasti ekologije i energetske efikasnosti u ukupnom iznosu od 762.554,80 KM.