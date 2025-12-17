Minić: Vlada položila test prvih 100 dana, od Nove godine još snažniji tempo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banjaluci da su sva ministarstva uradila mnogo toga u prvih 100 dana Vlade, te da će od Nove godine raditi još više i bolje.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

"Ovih 100 dana smo bili na testu, radili svoje zadatke, a od Nove godine radićemo mnogo više", rekao je Minić na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade Republike Srpske.

On je naveo da su predstavnici Vlade obišli lokalne zajednice u Srpskoj, te razgovarali sa brojnim društvenim kategorijama, među kojima su i višečlane porodice.

"Željeli smo da se uvjerimo kako naši ljudi žive i da napravimo pozitivne pomake na tom planu. Takav realni pristup prema svim građanima zagovaram i cijenim. Dakle, moramo biti servis građanima. Tako moramo da se ponašamo u svim institucijama", poručio je Minić.

On je dodao da će pažnja Vlade i dalje biti posvećena čovjeku i porodici kao osnovnoj društvenoj ćeliji.

"U najkraćem roku formiraćemo poseban tim pri Kabinetu premijera koji će lično biti odgovoran meni. U tom timu biće ugledni privrednici, ali i predstavnici omladinskih organizacija koji će se baviti projektima mladih, kao i demografijom, da zadržimo naše ljude i u ruralnim zajednicama i na selu, odnosno da oni tamo imaju dobre životne uslove", rekao je premijer.

Minić je rekao da će Vlada na tom planu naredne godine pokrenuti znatne investicije, te težiti da se obezbijedi sigurnost za sve koji dođu i ulažu u Srpsku.

"Moramo se baviti svim građanima. Fizička lica na ovim prostorima imaju depozite u bankama Srpske preko pet milijardi KM koji obično završe u kupovini stanova. To ne stvara bilo kakvu dodatnu vrijednost i ne prave dodatni ciklus novca. Dakle, Vlada će osmisliti niz mjera, biti na terenu, maksimalno transparentna", istakao je Minić.

On se zahvalio svom timu koji je imao niz pozitivnih aktivnosti.

"Taj naš odnos je na visokom nivou, a pogotovo u odnosu s građanima i javnošću", rekao je Minić.