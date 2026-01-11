Svijet strahuje od novog vojnog udara, Tramp u utorak odlučuje o Iranu

Tramp u utorak 13. januara donosi odluku o Iranu. Postoji i mogućnost vojnog napada.

Izvor: Shutterstock/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp će početkom sljedeće nedjelje, konkretno u utorak 13. januara, donijeti odluku o koracima Sjedinjenih Američkih Država u kontekstu situacije u Iranu, prenosi "Rojters" saznanje "Wall Street Journala". On će održati sastanak sa visokim zvaničnicima administracije u utorak i jedna od opcija je navodno vojni udar na Iran dok bjesne protesti već dvije nedjelje o čemu je list iz Njujorka već pisao.

Takođe, neke od opcija koje se spominju su korišćenje sajber oružja, sankcije i jačanje uticaja antivladinih izvora na društvenim mrežama. Tramp je već nudio pomoć Iranu jer, kako je tvrdio, građani traže slobodu.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.

BONUS VIDEO: