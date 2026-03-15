Idealna nedjelja: Danas sunčano i natprosječno toplo, povoljni uslovi za vožnju

Autor N.D. Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i natprosječno toplo.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno sunčano i natprosječno toplo.

Od podneva se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuje umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno može biti slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova. Od sredine dana na sjeveru vjetar u skretanju na istočne smjerove, umjeren, na udare i jak.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 21 stepen Celzijusov, u višim predjelima od 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Republike Srpske i FBiH sunčano.

Lokalno oko rijeka prolazna jutarnja magla.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Gacko minus tri, Rudo minus jedan, Sanski Most, Višegrad Foča i Šipovo nula, Bileća, Mrkonjić Grad, Prijedor, Čemerno i Han Pijesak jedan, Novi Grad, Banjaluka i Doboj dva, Sarajevo, Srbac, Ribnik i Kneževo tri, Tuzla i Srebrenica četiri, Livno i Bijeljina pet, Gradačac šest, Trebinje sedam i Neum devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, uz slabiju frekvenciju vozila i povoljne uslove za vožnju, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima vozačima se skreće pažnja na mogućnost sitnijih odrona, te je neophodna oprezna i sporija vožnju.

Na dionicama gdje su aktuelni radovi saobraćaj se odvija usporeno, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, čije poštovanje je obavezno.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva, hitnih službi i vatrogasnih vozila, kojima se dozvoljava saobraćaj u oba smjera do pružnog prelaza.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Obustava traje do 30. marta, a kao kraće alternativne pravce, korisnici putničkih motornih vozila mogu koristiti i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

