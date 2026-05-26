Buran dan za banjalučku policiju: Uhapšeni zbog premlaćivanja, posjedovanja droge i lomljenja rampe

Autor Haris Krhalić
Evidentirano je sedam krivičnih djela i 18 saobraćajnih nesreća, a privedeno je više osoba.

Policija

Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka u protekla 24 časa evidentirano je sedam krivičnih djela, pet narušavanja javnog reda i mira, te čak 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila tjelesne povrede, saopšteno je iz policije.

Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici su identifikovali i uhapsili više lica zbog različitih krivičnih djela i prekršaja.

Pripadnici PU Banjaluka juče su uhapsili osobu inicijala O.Z. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Nasilničko ponašanje“.

Sumnja se da je on, zajedno sa tri maloljetna lica, učestvovao u fizičkom napadu koji se odigrao u petak, 22. maja, oko 02:35 časova. Tada je policiji prijavljeno da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u Banjaluci više nepoznatih muškaraca napalo čovjeka, koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede.

Rad na ovom predmetu je u toku, a sve mjere se preduzimaju pod nadzorom dežurnog tužioca i tužioca za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Prema maloljetnicima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Polomio rampu na ulazu u firmu

Uhapšen je i V.V. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“.

On se sumnjiči da je 21. maja namjerno oštetio i polomio parking rampu na ulazu u krug jedne privatne firme u Banjaluci.

Nakon što predmet bude kompletiran i dokumentovan, protiv V.V. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen zvaničan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Hapšenje i zbog marihuane

Banjalučka policija juče je iza rešetaka stavila i osobu inicijala I.L. iz Banjaluke zbog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Kod njega je prilikom kontrole pronađena i privremeno oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom i karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu. O hapšenju i oduzimanju droge obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

