Banjalučanin uhapšen jer je prijetio sugrađanki

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su osobu iz ovog grada čiji su inicijali V.M. zbog sumnje da je sugrađanki prijetio putem telefona.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv V.M. biće podnesen izvještaj o krivičnom djelu ugrožavanje bezbjednosti.

Banjalučka policija uhapsila je juče i lice iz ovog grada čiji su inicijali N.R. koje je ometalo policijske službenike prilikom legitimisanja.

Ovo lice je tokom hapšenja pružalo aktivan otpor, te je zadobilo povrede. N.R. je izdat prekršajni nalog.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su sinoć u 21.20 časova lice čiji su inicijali P.P. iz ovog grada nakon što je upravljajući automobilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi sa materijalnom štetom.

Kod ovog lica je utvrđeno prisustvo 2,05 promila alkohola u krvi.

Banjalučka policija prekršajno je sankcionisala lice čiji su inicijali D.R. iz Prijedora, te lica iz Banjaluke čiji su inicijali M.T. i P.P. zbog zloupotrebe droge.