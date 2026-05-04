Policijska akcija u Banjaluci: Više od 260 vozača isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Velika kontrola saobraćaja u Banjaluci. Policija alkotestirala preko 5.500 vozača. Uhapšeno 47 lica zbog teškog pijanstva, kažnjeni i motociklisti.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka proveli su tokom protekla četiri dana opsežnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na vozače pod dejstvom alkohola. Rezultati akcije su alarmantni: od 5.549 kontrolisanih vozača, njih 262 je isključeno iz saobraćaja zbog nedozvoljene količine alkohola u organizmu.

Policija je na trežnjenju zadržala 47 vozača koji su uhapšeni jer im je izmjereno preko 1,5 g/kg alkohola. Među njima su se istakla 14 "rekordera" kojima je alkotest pokazao nevjerovatnih preko 2,00 g/kg.

Blaga i srednja alkoholisanost: 113 vozača imalo je od 0,31 do 0,80 g/kg, dok je kod 92 vozača utvrđeno od 0,81 do 1,50 g/kg.

Mladi vozači: Kazne nisu zaobišle ni sedam mladih vozača (mlađi od 21 godine ili sa manje od tri godine iskustva).

Odbijanje testa: Tri vozača su odbila da se podvrgnu alkotestiranju, dok su evidentirana i 62 ostala prekršaja.

Šest lica uhapšeno zbog droge Tokom četverodnevne akcije, banjalučka policija sankcionisala je i šest lica zbog zloupotrebe droga. Kod lica S.K. iz Slovenije i A.P. iz Banjaluke pronađena je marihuana, dok je kod A.D. iz Čelinca oduzet kokain. Zbog konzumiranja džointa na javnom mjestu uhapšeni su V.M. i P.T., dok je vozač J.T. lišen slobode jer je odbio testiranje na prisustvo narkotika u organizmu.

Pored kontrole alkohola, policija je 30. aprila na području grada provela i akciju usmjerenu na "dvotočkaše" i laka električna vozila. Kontrolisano je 160 učesnika, a evidentirana su 44 prekršaja.

Najčešći propusti bili su: