Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Policija kontrolisala 1.627 vozača u Banjaluci: Sankcionisano ih 64

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka kontrolisali su 1.627 učesnika u saobraćaju, od kojih su 64 kaznili zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Banjaluka: Isključena 64 vozača zbog alkohola, 5 na trežnjenju Izvor: Shutterstock

Svi sankcionisani vozači su isključeni iz saobraćaja, a pet ih je zadržano do istrežnjenja, jer su imali više od dva promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 36 ih je imalo od 0,31 do 0,80 promila alkohola u krvi, a 22 vozača od 0,81 do 1,50 promila.

Jedan vozač je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, a evidentirano je i 26 ostalih prekršaja. Akcija je realizovana 9. i 10. aprila sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

Iz Policijske uprave su apelovali da učesnici u saobraćaju poštuju pravila i propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

